-365 GÜNDE 365 MARATON KOŞTU ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Belçikalı Stefaan Engels, 365 günde 365 maraton koşmayı başararak yeni bir rekor kırdı. Guinness Rekorlar Kitabına göre, 365. maratonunu İspanya'nın Barselona kentinde tamamlayan 49 yaşındaki Engels, Japon Akinori Kusada'nın 52 günde 52 maraton rekorunu mart ayında kırdı. "Maratoncu" lakaplı Stefaan Engels, son 12 ayda Atina ve New York gibi prestijli maratonları da tamamlayarak, bir yılda 15 bin kilometreden fazla yol kat etti. Amacının sporu sevdirmek ve insanları hareket ettirmek olduğunu söyleyen Engels, "Amacıma ulaştım. Hergün onlarca kişi benimle koşuyor. Benim için bu maratonlar hiç de işkence değil. Her sabah istese de istemese de işe giden birisi gibi koşuyorum" dedi. Stefaan Engels ayrıca, 2008'de bir yılda "Ironman" tipi (3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 bin 195 metre koşu) 20 triatlon tamamlayarak, bir başka rekorun sahibi olmuştu.