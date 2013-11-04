'Eylül ayında 364 kişi gözaltına alındı, müdahalelerde 59 kişi yaralandı'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı’nın “Eylül Ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre, cezaevinde bir kişi yaşamını yitirdi. 23 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Eylül’de, çeşitli eylemlerde 364 kişi gözaltına alındı. Polis müdahalesinden 59 kişi yaralandı.

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çeşitli örgütlerin verilerinden yararlanılarak hazırlanan insan hakları ihlalleri raporunu TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Tanrıkulu, “9 Eylül tarihinde Hatay’da 22 yaşındaki Ahmet Atakan, başına isabet eden gaz bombası fişeği nedeniyle hayatını kaybetti, Eylül ayında yapılan müdahaleler sırasında 59 kişi yaralandı, 364 kişi de toplantı veya gösteri hakkını kullandığı için gözaltına alındı. Bu tablo, herhangi bir Avrupa ülkesinde gerçekleşse, içişleri bakanı istifa etmek zorunda kalır” dedi.

26 kişi iş kazasında yaşamını yitirdi

Tanrıkulu, Eylül ayında 26 insanın iş kazasından hayatını kaybettiğini ve 81 kişinin de yaralandığını açıkladı. 15 kişi de, nefret suçları, ırkçı saldırılar ve linç girişimleri kapsamında saldırılara maruz kaldı.

Raporda, hükümete, ana başlıklar halinde bazı düzenlemelerin acil yapılması çağrısında bulunuldu. Buna göre, “TMK’nin ilgili maddelerinin değiştirilsin. Nefret suçlarına karşı yasal ve fiili yaptırımlar devreye sokulsun. Hasta tutuklu ve hükümlülerin koşulları düzeltilsin ve ağır hastalar tahliye edilsin. Cezaevlerinde, karakollarda ve sokakta sürdürülen işkence ve kötü muameleye son verilsin. Aylık bilançolara bakıldığında katliamı andıran iş cinayetlerinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınsın. Toplantı ve gösteri yürüyüşü önündeki engellere son verilsin. Kolluk güçlerinin işlediği suçlar caydırıcı bir biçimde cezalandırılsın. Kadınlara, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumlar seferber edilsin. Binlerce yurttaşımızın yaralanmasına, onlarca kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne sebep olan biber gazının kullanımı yasaklansın. İnsan hakları savunucuları üzerindeki baskılar son bulsun.”

CHP’nin hazırladığı raporun tam metnini okumak için tıklayın