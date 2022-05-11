3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsar?

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Bugüne kadar iki toplantının gerçekleştiği 3600 ek göstergede, üçüncü toplantının yapılması bekleniyor. Düzenlemenin ilk toplantısı, 16 Şubat'ta yapılmıştı. İkinci toplantı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle 16 Mart tarihinde gerçekleşmişti.

Teklif haline getirilerek Meclise sevk edilecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Konuyla ilgili en son yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında biteceğini bildirdi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?