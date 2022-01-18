36 tane daha yapılacak; Türkiye’deki toplam cezaevi sayısı 419’a çıkacak

Adalet Bakanlığı, 36 yeni cezaevi daha yapacak. Böylece Türkiye’deki toplam cezaevi sayısı 419’a çıkacak. Yeni cezaevlerine 8 milyar 713 milyon 944 bin lira harcanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan 2022 yılı yatırım programına göre; Türkiye’deki 383 cezaevine yenileri eklenecek ve toplam cezaevi sayısı 419’e çıkacak. Yeni yapılacak 36 cezaevinin sonuncusu 2025 yılında bitecek ve bu cezaevleri toplam 8 milyar 713 milyon 944 bin liraya mal olacak.

Konya Ceza İnfaz Kurumu’na 667 milyon lira, Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu’na 93 milyon 500 bin lira, 18 ildeki farklı cezaevlerine 5 milyar 571 milyon 367 bin lira ve altı ildeki altı farklı cezaevine 1 milyar 32 milyon 77 bin lira, beş adet yeni cezaevine 626 milyon lira, Muş, Tokat ve Zonguldak’a birer adet olmak üzere üç cezaevine 724 milyon lira harcanacak.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü’nün 2022 verilerine göre; Türkiye’de şu anda 269 kapalı ceza infaz kurumu, 86 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 8 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 383 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların kapasitesi 270 bin 68 kişilik.

CTE’nin verilerine göre; ilçe cezaevleri 2006 yılından bu yana kapatılıyor. 2006 yılında 20, 2007 yılında 51, 2008 yılında 16, 2009 yılında 22, 2010 yılında 6, 2011 yılında 3, 2012 yılında 8, 2013 yılında 21, 2014 yılında 22, 2015 yılında 15, 2016 yılında 13, 2017 yılında 10, 2018 yılında 7, 2019 yılında 45, 2020 yılında 11, 2021 yılında 14 adet olmak üzere toplam 284 ilçe ceza infaz kurumu kapatıldı.

Ayrıca 2006’dan itibaren yeni cezaevleri yapılmaya başlandı. CTE verileri şöyle:

2006 yılında 7 adet, 2007 yılında 8 adet, 2008 yılında 13 adet, 2009 yılında 8 adet, 2010 yılında 7 adet, 2011 yılında 2 adet, 2012 yılında 14 adet, 2013 yılında 10 adet, 2014 yılında 14 adet, 2015 yılında 18 adet, 2016 yılında 38 adet, 2017 yılında 12 adet, 2018 yılında 15 adet, 2019 yılında 26 adet, 2020 yılında 23 adet, 2021 yılında 32 adet olmak üzere toplam 247 yeni ceza infaz kurumu açılarak 199 bin 991 kişilik kapasiteye ulaşıldı.

2010 yılında 5 adet, 2011 yılında 7 adet, 2012 yılında 9 adet, 2013 yılında 6 adet, 2014 yılında 5 adet, 2015 yılında 2 adet, 2019 yılında 2 adet ve 2020 yılında 1 adet olmak üzere toplam 37 adet ceza infaz kurumuna ek bina ve ek açık yapılmak suretiyle 11 bin 892 kişilik kapasite olmak üzere toplam 196 bin 682 kapasiteli yeni ceza infaz kurumu ve ek bina ve ek açık yapımları tamamlandı.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 18. maddesi uyarınca akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunan hükümlüler için Adana, Elâzığ, Manisa ve Samsun E-Tipi ceza infaz kurumlarında oluşturulan üniteler faaliyete geçirildi. İstanbul Metris R Tipi Kapalı (158 kişi kapasiteli) ve Menemen R Tipi Kapalı (156 kişi kapasiteli) sağlık ünitesi kuruldu. (ANKA)