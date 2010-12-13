-3.6 MİLYAR DOLAR AÇIK ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye'nin ödemeler dengesi bilançosu, ekim ayında 3 milyar 677 milyon dolar açık verdi. Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, Türkiye'nin 2010 ocak-ekim dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, 2009 yılının ekim ayında 332 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 677 milyon dolar açık meydana geldi. Alt kalemler itibariyle bakıldığında dış ticaret açığının bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 281,8 oranında artarak, 5 milyar 9 milyon dolara ulaşması, bu yılın ekim ayı cari işlemler hesabının açık vermesinde en büyük etken oldu. Bu gelişmeler sonucunda, 2009 yılının ocak-ekim döneminde 9 milyar 199 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, 2010 yılının aynı döneminde 35 milyar 723 milyon dolar açık gerçekleşti.