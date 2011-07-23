-36 KATLI İNŞAATIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Kadıköy'de bulanan 36 katlı bir inşaatın çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Acıbadem'de yapımı devam eden 36 katlı binanın çatısında akşam saatlerinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alınan ihbar üzerine olay yerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Çatıdaki yangın, itfaiye ekiplerinin merdivenli araç yardımıyla yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bu arada, yangını haber alan inşaat firmasının yetkilileri de olay yerine geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.