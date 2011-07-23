T24 LogoT24 Logo
Gündem

36 KATLI İNŞAATIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2011 11:05

-36 KATLI İNŞAATIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Kadıköy'de bulanan 36 katlı bir inşaatın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.   Alınan bilgiye göre, Acıbadem'de yapımı devam eden 36 katlı binanın çatısında akşam saatlerinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Alınan ihbar üzerine olay yerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Çatıdaki yangın, itfaiye ekiplerinin merdivenli araç yardımıyla yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.   Bu arada, yangını haber alan inşaat firmasının yetkilileri de olay yerine geldi.  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24