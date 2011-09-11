3500 dolara geleceğe dönün

T24 - Ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafından yönetilen ve sinema tarihine damgasını vuran 'Geleceğe Dönüş' serisinin ikinci filminde, Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly karakterinin 2015 yılında giydiği Nike marka ayakkabılar piyasaya çıkıyor.





İlk etapta 1500 çift üretilip on gün boyunca internet üzerinden açık artırmayla satışa sunulacak olan ayakkabıların, tıpkı filmdeki gibi bağcıklarının otomatik olarak bağlanması bekleniyor.



Bütün geliri parkinson hastalığıyla mücadele için Michael J. Fox Vakfı’na bağışlanacak olan ayakkabıların satış fiyatı ise 3 bin 500 dolardan açılacak.



Air Mag adı verilen ayakkabıların satışından toplamda 15 milyon dolar gelir bekleniyor.





