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Dünya

35 yıllık yasak kalktı; Suudi kadınlar sinemada

Sinema salonuna kırmızı halıda yürüyerek giren davetliler 'Black Panther' filmini izledi

20 Nisan 2018 10:26

Ülkesinin 'ılımlı İslam' getireceğini açıklayan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın getirdiği düzenleme ile 35 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da sinema yasağı kalktı. Başkent  Riyad'daki 'ilk test gösteriminde' kadınlı erkekli seçkin Suudili davetliler sinema salonuna kırmızı halıda yürüyerek girdi, ellerinde mısırları ile 'Black Panther' filmini izledi. 

Suudi Arabistan'da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağının kaldırılmasının ardından, bir adım daha atıldı. Ülkede açılan sinema ihalesini Dubaili Mecid El Futtaim’in Vox Sinemaları kazandı. Şirket, 2 milyar Suudi Riyali harcayarak (yaklaşık 533 milyon ABD doları) 600 sinema daha açacağını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın ilk IMAX teknolojisine sahip sinemasının da önümüzdeki günlerde Riyad’da açılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 24 Ekim 2017'de ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

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