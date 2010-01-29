35 yıl sonra ailesinin intikamını aldı!

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, 35 yıldır verdiği mücadelenin sonunda ülkenin kurucusu babası ve ailesini 1975’te katleden darbecilerin asılmasını sağladı. Hasina katliamdan Avrupa seyahatinde olması sayesinde kurtulmuştu.



Bangladeş’te 1975’teki askeri darbe sırasında ülkenin bağımsızlık lideri Şeyh Mucibur Rahman’ı öldürmekten hüküm giyen 5 eski asker idam edildi. Şu anda ülkenin Başbakanı olan Rahman’ın kızı Şeyh Hasina (63), 35 yıldır verdiği mücadelenin sonunda babasının katillerinin idam edilmesini “ülke tarihinde karanlık bir sayfanın kapatılması” olarak tanımladı.



1971 yılında Bangladeş’in Pakistan’a karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin lideri olan Şeyh Mucibur Rahman, 4 yıl sonra yapılan darbe sırasında evini basan askerler tarafından öldürülmüştü. Darbeciler, o anda evde bulunan ve aralarında Rahman’ın karısı ile 3 oğlunun da bulunduğu toplam 20 kişiyi öldürmüştü. Rahman’ın kızları Şeyh Hasina ve Reyhana, Avrupa seyahatinde oldukları için öldürülmekten kurtulmuştu. O tarihten bu yana ailesinin katillerinin yargılanması için yılmadan mücadele eden Şeyh Hasina, 1996 yılında başbakan seçilince darbecilerin yargı önüne çıkarılmasını engelleyen dokunulmazlık yasasını kaldırmıştı. 1998’de 15 kişi Rahman’ın öldürülmesinden suçlu bulunarak idama mahkûm edilmiş, bunlardan 3’ü aklanmıştı. Kalan 12 kişinin 6’sı yurtdışına kaçarken birinin de Zimbabwe’de öldüğü tahmin edilyor.



Ancak Şeyh Hasina 2001’de iktidarı, babasının öldürülmesinde rol oynadığını savunduğu eski General Ziya Rahman’ın dul karısı Halide Ziya’ya kaptırdı. Dava, Ziya’nın başbakanlığı döneminde, temyiz mahkemelerinde sürüncemede bırakıldı. Ancak geçen yılki seçimlerde Ziya’ya karşı ezici bir zafer kazanan Hasina yeniden davanın peşine düştü. Sonunda, Yüksek Mahkeme’nin önceki gün idam cezalarını onaylamasıyla 5 eski asker önceki gece asılarak idam edildi.



İnfazın ardından Hasina’nın sözcüsü, “Başbakan, bu idamların tarihimizdeki karanlık bir sayfanın kapatılmasına ve ülkemizde hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine katkıda bulunacağını düşünüyor” dedi.



