-3,5 ton kaçak midye ele geçirildi ÇANAKKALE (A.A) - 24.08.2011 - Çanakkale'de, yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu bildirilen 3 bin 600 kilogram midye ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi yetkilileri, Sarıçay bölgesinde yaptıkları kontrollerde, 30 kilogramlık çuvallarda toplam 120 çuval akivades cinsi midye buldu. Yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen midyelere el konuldu. Midyeleri toplayan kişilere Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. İçinde ağır metal barındıran, insan sağlığını ciddi oranda tehdit ettiği bildirilen midyeler, GESTAŞ AŞ'ye ait iskeleden denize döküldü. Yetkililer, midyelerin İzmir'de piyasaya sürülmek istendiğini belirtti. Gülpınar, Babakale, Yeniköy, Kabatepe'de yollarda 24 saat süreyle kontrol yaptıklarını belirten yetkililer, Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda sıkı denetim yaptıklarını kaydetti.