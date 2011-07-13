-35 MİLYON KİŞİ İNTENET KULLANIYOR ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Türkiye'de, internet kullanıcı sayısı son 10 yılda 2 milyondan 35 milyona yükselerek, yüzde 1750 arttı. Dünya İnternet İstatistikleri sitesinden derlediği bilgilere göre, Kuzey Amerika ülkelerinde nüfusun yüzde 78,3'ü internet kullanıcısı. Yaklaşık 310 milyon nüfuslu ABD'de internet kullanıcı sayısı 245 milyondan fazla. 34 milyon nüfusu ile Kanada'da ise yaklaşık 27 milyon kullanıcı var. Bu kıta kapsamında değerlendirilen Bermuda, Grönland ve St Pierre & Miquelon'da da kullanıcı sayısı hızla artıyor. -EN ÇOK İNTERNET KULLANICI SAYISI ASYA'DA- Siteye göre en çok internet kullanıcı sayısı Asya kıtasında. Yaklaşık 3 milyar 900 milyon nüfuslu bu kıtada 922 milyon internet kullanıcısı var. Kıtanın doygunluk oranı yüzde 24'e yakın. Bu kıtada özellikle geniş bant internet erişiminde büyük çalışmalar yapan Güney Kore, 48 milyonluk nüfusunun 39 milyonunu internete bağladı ve doygunluk oranı yüzde 81'e yaklaştı. Ancak en büyük artışı Afrika yaptı. Yaklaşık 1 milyar nüfuslu kıtada 2000 yılında sadece 4,5 milyon internet kullanıcısı varken 10 yılda bu rakam yüzde 2 bin 527 artışla 118 milyonu aştı. Bu kıtada Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 10 yıl önce sadece 500 kişi olan kullanıcı sayısını yüzde 100 bin artırarak 503 bin kişiye çıkardı. Avrupa kıtasında ise 85 milyonluk nüfusunun 65 milyonu internete bağlayan Almanya en çok internet kullanıcısına sahipken, Norveç, 4,691 milyonluk nüfusunun 4,431'ini internete bağlayarak doygunluk oranını yüzde 94,4'e yükseltti. -TÜRKİYE'DE BÜYÜME YÜZDE 1750- Bilişim ve teknolojiye son yıllarda büyük yatırımlar yapan Türkiye'de, internet kullanıcı sayısı 2000'li yılların başında Uluslararası Telekom Birliği'ne (ITU) göre yaklaşık 2 milyon iken son 10 yılda yüzde 1750 arttı. Türkiye, yaklaşık 78 milyonluk nüfusunun 35 milyonunu internete bağlarken, nüfusa göre doygunluk oranı yüzde 44'ü geçti.