35. maddede ilk adım atıldı, tasarı Meclis'te kabul edildi

Darbeye yasal dayanak oluşturduğu ileri sürülen ve TSK'nın 'vazifesini'nin tanımlandığı İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değiştiriliyor. İlgili maddede değişiklik öngören tasarı maddesi Meclis'te kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TSK İç Hizmet Kanunu'nda da değişiklik içeren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edildi.

Bu geceki oturumda tasarının en dikkat çeken bölümü olan TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi de görüşüldü.



MHP karşı çıktı



MHP, maddede değişiklik öngören maddeye karşı çıktı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, 35. maddenin, darbelere mesnet olarak öne sürüldüğünü anımsatarak, "Darbelerin meşruiyeti yoktur. 'İç Hizmet Kanunu'ndaki değişiklikle darbeleri önleyeceğiz' diyenler, aslında darbelerin meşruiyetini savunanlardır" dedi.

Çağdaş ülkelerde tehditlerin bütün olduğunu belirten Vural, "Tehditler iç, dış diye ayrılmaz. Tehdit varsa dışarıdaki tehditlerin önemli bir kısmı, içerideki tehdit araçlarını kullanmaktadır. TSK'nın milli güvenlik konseptini ikiye bölerek, sadece dış tehditlere indirgemek çağdaş gelişmeleri algılayamayan bir anlayıştır" diye konuştu.



CHP'den destek



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise düzenlemeye destek vererek, "Keşke bu değişiklik daha önce yapılsaydı. Umarım bundan sora Türkiye darbeleri konuşmaz, demokrasisini geliştirir" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalarından ardından maddedeki değişiklik oylanarak kabul edildi.

"Silahlı kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" ifadesi, "Silahlı kuvvetlerin vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" şeklinde değiştirildi.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, tasarının 21 maddelik ilk bölümünün tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Yakut, aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.