35. madde bu cuma Meclis'te

T24 - Darbelerin gerekçesi olarak gösterilen 35. madde CHP Genel Başkan Yardımcısı Okay tarafından en geç cuma günü Meclis'e sunulacak.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesine ilişkin değişiklik teklifini cumaya kadar TBMM’ye sunacaklarını açıkladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP’ye “Gelsinler birlikte yapalım” diyerek sıcak mesaj verirken, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP’yi gündemi değiştirmeye çalışmakla suçladı.



CHP, askeri darbeye dayanak oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen TSK İç Hizmet Yasası’nın 35. maddesinin değiştirilmesine yönelik teklifi bu hafta içinde TBMM’ye sunacak. Ancak parti içinde 35. maddenin değiştirilmesinin yeterli olmayacağını ve kaldırılması gerektiğini savunan milletvekilleri var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bu konuda rapor sunulduğu, bazı milletvekillerinin ise 35. maddenin tamamen kaldırılmasına karşı çıktığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ise, “Hafta içinde teklifi vereceğiz, en geç cuma günü” diyerek tarih verdi.





AKP'li Çelik: Gelsinler birlikte yapalım



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise, dün katıldığı bir radyo programında, darbelerin yasaların gereği olarak yapılmadığını vurgulayarak, “35. madde bu işin kılıfı, bu bir zihniyet meselesidir. Bu ülkede kırmızı ışıkta geçmek yasak değil mi? İnsanlar kırmızı ışıkta geçiyor.



Rüşvet alıp vermek yasak ama insanlar rüşvet alıp veriyorlar. 35. maddeyi kaldırırsanız böyle bir şey olmaz yaklaşımını doğru bir yaklaşım görmüyorum” dedi. AKP’nin gerekli görülürse hemen TBMM’yi toplanabileceğini söyleyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Buyursunlar getirsinler, hiçbir problem yok. TBMM’de böyle bir gereklilik görülüp toplantıya çağrı olursa AK Parti milletvekilleri hemen toparlanır. Hatta teklifi birlikte verebiliriz. Buradan bir şeref ortaya çıkacaksa bu şeref hepimizin şerefi olsun dedik. Burada ön alma, kahramanlık bizde olsun tavrı olmadı. İktidarlarla muhalefetin işbirliği yapmasından daha anlamlı bir şey olabilir mi?”





Çiçek: CHP cami kapısına bırakıyor



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek temkinli konuştu. NTV’de Murat Akgün’ün sorularını yanıtlayan Çiçek, yasa teklifine ilişkin CHP’yi ‘gündem değiştirmeye çalışmak’la suçladı. “CHP bu tip konuları cami kapısına bırakıyor. Ondan sonra bunu nereye yerleştireceksen yerleştir. Geçici 15. madde konusunda da CHP iyi bir sınav vermedi. Başka konularda da zaman zaman bu tür şeyleri konuştu. Hadi yapalım denildiğinde olumlu katkı vermedi. Teklifi bir görelim” dedi.



Çiçek, Murat Akgün’ün “Sayın Kılıçdaroğlu, darbelerden bahsederken e-muhtıracı komutan (eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ı kastediyor) hakkında ne yapacaksınız dedi” yönündeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Demokrasi daha da kurumsallaşacaksa buna muhalefetin destek vermesi gerekirken polemik yapmak demokratik bir ifade tarzı değil. Ortada bir suç varsa bunu soruşturmak, yargı organların işidir. Hükümetin işi değil ki. Sayın komutanla ilgili soruşturmayı hükümet mi başlatacak? Sayın Kılıçdaroğlu soruyu yanlış soruyor ve bunu da bilerek yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu işten rahatsızsa bir dilekçe yazsın versin... Herkes 27 Nisan gecesi neredeydi? Kendi enlem ve boylamını tayin etsin.”