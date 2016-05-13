35 ilde KPSS operasyonu; 73 kişi gözaltına alındı

2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’de soruların sızdırıldığının kesinleştiğiyle ilgili savcılık açıklamasının ardından bugün Ankara merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Milliyet'te yer alan habere göre; operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 100 kişiden 73’ü emniyete getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 808 bin kişinin girdiği 2010 KPSS’de soruların sınavdan en az 12 gün önce sızdırıldığının kesinleştiğini açıklamıştı.Başsavcılığın yazısında, hakkında iddianame düzenlenecek yaklaşık 2 bin 600 dolayında şüpheliyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtmiş, 230 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirilmişti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 16'sı tutuklu 51 şüpheli hakkında ikinci iddianame düzenlenmiş, soru hazırlama biriminde görev yapan 3 tutuklu ÖSYM çalışanı hakkında hazırlanan iddianamenin değerlendirme aşamasında olduğu ifade edilmişti.