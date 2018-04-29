35 gazeteci hakkında ByLock gerekçesiyle gözaltı kararı: Birgün editörü Burak Ekici dahil 9 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullah Gülen Cemaati'nin medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi. ByLock kullandıkları iddia edilen bu gazetecilerden 9'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici de var.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu gazetecilerin, "FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olarak adlandırılan ByLock'u kullandıkları" tespit edildi. Gazeteciler, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlanıyor.

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

Polis ekipleri 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

26 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici gözaltına alındığını Twitter üzerinden duyurdu.

Şu ana kadar gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle:

Türkiye gazetesi, Ahmet Sağırlı'nın işine geçen hafta son vermişti.