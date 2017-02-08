35 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi

TBMM’ye, 8,5 ay sonra yeniden 35 dokunulmazlık dosyası gönderildi. Karma Komisyon'a sevkedilen 35 dosyadan 22’si HDP, 10’u CHP ve 3’ü AKP’ye ait.

HDP’den tutuklu milletvekilleri eş genel başkan Figen Yüksekdağ, Siirt Milletvekili Besime Konca, 3 ay aradan sonra cezaevinden yeni çıkan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Ayşe Acar Başaran ve Saadet Becerikli de bulunuyor.

Kulislerde, Meclis’e daha fazla sayıda dosyanın gelebileceği ifade ediliyor. Dosyaların ‘cumhurbaşkanına hakaret,’ ‘ Toplantı Gösteri ve Yürüyüş Yasası’ ile ‘Terör’ suçlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

Kulislerde, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'un yeni dosyalarla bir toplantı gündemi yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Fezlekeler için yeni bir karar alınmaması durumunda dosyalar yasama dönemine kadar komisyonda bekliyor.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu’nda 20 Mayıs 2016 tarihinde, milletvekilliği dokunulmazlığını bir defaya mahsus kaldıran anayasa değişikliği kabul ederek yasalaştı. Cumhurbaşkanının onayından sonra haziran ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamından TBMM’deki 139 olmak üzere hakkında yargılama yolu devam ediyor.

Mayıs kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği şöyle:

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde oylanır.