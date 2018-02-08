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35 bin liralık altın çalanlar tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık için girdikleri evden 35 bin lira değerindeki 9 altın bileziği çalan Musa Oruç (33) ve S

08 Şubat 2018 12:29

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hırsızlık için girdikleri evden 35 bin lira değerindeki 9 altın bileziği çalan Musa Oruç (33) ve S.E. (16) tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartman dairesinin kapı göbeğini kırarak içeri giren zanlılar, yatak odasında bulunan 35 bin lira değerindeki 9 altın bileziği çaldı. Kaçan hırsızların sokak içerisine park ettikleri otomobile binerek ayrılması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Hırsızlık olayını fark eden ev sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip otomobilin plakasından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Musa Oruç ve S.E. polise direndi. Güçlükle emniyete götürülen ve haklarında ayrıca \'görevli polis memuruna direnmek\' ve \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan da işlem yapılan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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