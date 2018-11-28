35. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA)

35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması ödülleri törenle sahiplerine verildi. Ödül töreni dün akşam Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu\'nda Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız\'ın ev sahipliğinde yapıldı.

35 YILDA 137 ÜLKEDEN 8 BİN 890 YARIŞMACI…

Açılış konuşmasını yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, “35. yıl Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni\'nde hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sanat verilerin değil de duyguların iletişimi için en etkili ve en etkin yollardan biri. Karikatür, sanatın en zeki, en nükteli formlarından bir tanesi. Hatta karikatürün bir sihirli gücü olduğu kesin. Tüm insanlık tarihi kadar eski bir sanat formu aslında karikatür. Yarışmamıza 35 yılda 137 ülkeden 8 bin 890 yarışmacı katıldı ve arşivimizde 85 bine yakın eser var\" şeklinde konuştu.

Seçici Kurul, bu seneki yarışmada iki çalışmayı birinciliğe layık gördü. Dokhshid Ghodratipour (İran) ve Jugoslav Vlahovic (Sırbistan) birinciliği paylaşarak ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan’ın elinden alırken, Shahrokh Heidari (İran) ikincilik ödülünü Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Yalçındağ’ın, Krzysztof Grzondziel (Polonya) ise üçüncü olarak ödülünü Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı’nın elinden aldı.. Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü\'nün sahibi de Fransız Karikatürist Bernard Bouton oldu.

Seçici Kurul ayrıca; Turan Aksoy (Türkiye), Constantin Pavel (Romanya), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Konstantin Kazanchev (Ukrayna), Silvano Mello (Brezilya), Roman Peshkov (Rusya), Sajad Rafeei (İran), Nicos Terzis (İsveç), 2 ödül olmak üzere Didie Sri Widiyanto (Endonezya), Kürşat Zaman’ı (Türkiye) Başarı Ödülü’ne değer gördü.

Özge Uzun’un takdimiyle gerçekleştirilen ödül törenine Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Sedat Ergin, Volkan Vural, Ertuğrul Özkök,Erol Çamur, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayhan Ülker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı ve dekanlar ve öğretim üyeleri de katıldı.

Ödül töreni\'nin ardından yarışmacılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Sergi 7 Aralık Cuma gününe kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan ve Osman Hamdi Bey salonlarında ziyarete açık olacak. Ödüllü karikatürler her yıl olduğu gibi bu yıl da 12- 15 Aralık tarihleri arasında Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak.

Görüntü Dökümü:

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-Sunucunun konuşması

-Vuslat Doğan Sabancı\'nın konuşması

-Ödüllerin dağıtımı

-Sergiden detaylar

-Genel ve detaylar