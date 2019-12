-"Zulümle abad olunmaz" KONYA (A.A)- 23.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Suriye'de akan kanlar dursun istiyorum. Zulümle abad olunmaz. Zulümle abad olmaya gayret edenler, akıttıkları kanda boğulurlar. Aynı şekilde Libya için dua ediyoruz. Libya'daki tüm kardeşlerimiz de o arzuladıkları güne an be an yaklaşıyorlar. Temenni ederim ki, bu bayram Libya'daki kardeşlerimiz için de barışın, birlikteliğin, beraberliğin adeta taçlandığı bir bayram olsun'' dedi. Erdoğan, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattının açılış töreninde, 8 ay önce, 17 Aralık 2010 tarihinde, ''vuslat gününde'', ''Konya bir başka vuslatı daha yaşayacak ve Hazreti Mevlana'ya daha hızlı kavuşacağız'' dediğini hatırlattı. O gün başlatılan test sürüşlerinin bu mübarek günde tamamlanmış olmasının ve bu eserin Ramazan Bayramı'na yetişmiş olmasının kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Allah'a şükürler olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun... Bu yolda, bu hızlı trenle Konya'dan Ankara'ya, oradan İstanbul'a selametle gidin, selametle gelin. Güle güle gidin, güle güle gelin. Allah, bu milletin yolunu daima açık eylesin. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Evet, tıkanan yollar açılır, aşılmaz dağlar delinir ama bu yollardan, bu eserlerden daha önemlisi, en önemlisi istikamettir. İstikamet doğru yol üzere olmaktır. Biz inşallah bu yoldayız, son nefesimize kadar da bu yoldan istikametten ayrılmak istemiyoruz. Doğru yol üzere olanların işleri rast gidiyor, zorluklar kolaylaşıyor. Bugün, 4,5 yıl gibi kısa bir sürede hat, 8 ayda da test sürüşlerini tamamladığımız, Konya-Ankara hızlı tren hattını hizmete açıyoruz. Hatırlarsanız, birileri ne dedi? 'Konya-ile Ankara arasına hızlı tren yapacağız' dedi. Ne zaman? 12 Haziran öncesinde. Halbuki Konya ile Ankara arasında hızlı trenin bittiğini, test sürüşlerinin başladığını bile bilmiyorlardı, haberleri yoktu. Şimdi müjde veriyoruz. Bakın artık bundan istifade edebilirsiniz, hayırlı olsun. Şu anda 1,5 saat, kısa süre sonra inşallah 1 saat 15 dakikaya inecek. Dünyada hızlı tren hatlarının inşa süresi 5-13 yıl arasında değişiyor. İtalya'da 204 kilometrelik Roma-Napoli Hattı 11 yılda tamamlandı. Almanya'da 216 kilometrelik Hannover–Berlin Hattı 7 yılda tamamlandı. Biz ise 212 kilometrelik Konya-Ankara Hızlı Tren Hattı'nı 4,5 yılda tamamladık.'' -''Ankara-Konya 1 saat 30 dakikaya indi''- Tren yoluyla Ankara'dan Konya'ya daha önce ancak 10,5 saatte gelinebildiğini hatırlatan Başbakan Erdoğan, Ankara'dan yola çıkan trenin, Eskişehir'e, Afyon'a uğradığını ve neredeyse yarım günde Konya'ya gelebildiğini ifade etti. AK Parti hükümeti döneminde, Ankara-Polatlı arasındaki hızlı tren hattını kullandıklarını belirten Erdoğan, Polatlı'dan Konya'ya, gidiş ve geliş olmak üzere yeni bir hat döşediklerini ve artık Ankara-Konya arasındaki sürenin 1 saat 30 dakikaya indiğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Burada şu önemli noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı'nın, proje dizayn ve tüm yapım işleri yabancılar tarafından değil, bizim kendi müteahhitlerimiz ve mühendislerimiz tarafından yapıldı. 100 bin kilometrenin üzerinde deneme sürüşünü de yine ülkemizde ilk defa oluşturulan Piri Reis Ölçüm ve Test Treni ile gerçekleştirdik. Ayrıca, Konya yeni gar ve eski gar binalarını aslına uygun olarak yeniledik. Hızlı tren hattının Ankara ve Konya'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkesi, Sayın Ulaştırma Bakanımızı, mühendislerimizi, mimarlarımızı, müteahhitlerimizi, işçilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İşte bizim farkımız bu. Biz iş üretiyoruz, biz hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz. Biz Konya'da olduğu gibi 81 vilayetin tamamında eser üretiyoruz.'' -''Biz hava yolunu halkın yolu yaptık''- AK Parti hükümetinin, Türk milletini yüksek hızlı tren ile tanıştırdığını kaydeden Başbakan Erdoğan, eskiden gelişmiş yabancı ülkelere gidip gelenlerin, ''adamlar yapmış'' diye söze başladıklarını, ''adamların bir hızlı trenleri varmış, saatte şu kadar hızla rüzgar gibi gidermiş'' diye oraları bir masal gibi anlattıklarını belirtti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Başkalarının masallarını dinlerken biz de kendi düşlerimizi kurduk. O zamanlar 'bir gün biz de böyle işler yapabilir miyiz?' diye hayal ederdik. Allah'a hamd olsun hayaller gerçek oldu. Ferhat'ın Şirin'e sahih, samimi aşkı, bizim milletimize duyduğumuz sevda, hem çetin dağları deldi, hem de yeni emniyetli geniş yollar açtı. Hava yollarını da insanımıza, vatandaşımıza biz açtık. Milletimizi havayolu seyahati ile tanıştırdık. Uçak seyahatini lüks olmaktan çıkardık. Bu milletin nice nesilleri bırakın uçağa binmeyi, hiç havaalanı görmeden büyüdüler ve hatta yaşlandılar. Biz hava yolunu sadece mutlu bir azınlığın değil, halkın yolu yaptık. 2002'de iç hatlardaki 8,5 milyon olan yolcu sayımız 2010 yılında yaklaşık 6 kat artışla 50,5 milyon yolcuya ulaştı. Dış hatlar yolcu sayısı 25 milyondan 52 milyona yükseldi.'' -''Aynı şekilde hizmet ediyoruz''- Türkiye'de karayolu ulaşımının geçmişte ne kadar tehlikeli ve zahmetli olduğunu bütün vatandaşların hatırlayacağını dile getiren Erdoğan, binlerce insanın bu kalitesiz, güvenliksiz, yetersiz yollara kurban verildiğini söyledi. Şehirleri son derece güvenli ve kaliteli otoyollar ve bölünmüş yolların birbirine bağladığını kaydeden Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş yolun iki katından fazlasını sadece 9 yılda inşa ettiklerini, millet için binlerce insanın canına, zaman kaybına mal olan bakımsız yolları ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bütün şehirlerimize, bütün insanlarımıza aynı şekilde hizmet ediyoruz. Gelecekte inşallah diğer şehirlerimiz de bu modern imkanlara kavuşacak. Okullarımızı dünya standardına çıkardık. Ders kitaplarını okulların açıldığı gün yavrularımıza ücretsiz sağladık, 89 yeni üniversite açtık, üniversitesi olmayan il kalmadı. Sağlıkta dönüşüm programını hazırladık, uygulamaya koyduk. Hastane kuyruklarında sürünen, ilaç bulamayan, bulsa alamayan vatandaşlarımıza her hastaneyi, her eczaneyi açtık. Şimdi milletimiz en modern hastanelere, ucuz ilaca kolayca ulaşıyor. TOKİ aracılığıyla dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık, 500 bin konut yaptık. 143 yeni adalet sarayını hizmete aldık. Tarımda çiftçimize Cumhuriyet tarihinde görülmemiş desteği sağladık. Sosyal yardımlarla düşük gelirli vatandaşımızı destekledik. KÖYDES, BELDES projeleriyle en ücra yerlere hizmeti ulaştırdık. Ülkemize her alanda çağ atlattık. Sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte, yoksullara, engellilere, yaşlılarımıza, saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetlerde 'bu kadar yeter' diye asla düşünmedik. Bütün bunları, bu eserleri 'insana hizmet et ki devlet yaşasın' anlayışıyla gerçekleştirdik.'' -''Emeklerimiz milletimize helali hoş olsun''- Sadece bugünü değil, geleceği de kurtaracak tarihi adımlar attıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, işte bunun için ne zaman millete başvurdularsa milletin kendilerine 'Durmak yok yola devam'' dediğini ifade etti. Allah'ın izni, milletin duası ve desteği sayesinde yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, ''Eserlerimiz, emeklerimiz milletimize helali hoş olsun. Konya'nın sahibi Hazreti Mevlana'dan, Ankara'nın sahibi Hacı Bayramı Veli'den öğrendiğimiz kardeşliğimiz, muhabbetimiz, aşkımız daim olsun. Konya Ovası, Ankara Ovası, Anadolu daha çok şenlensin. İnsanlarımızın yüzü daha çok gülsün'' dedi. Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince bütün otoyol ve köprülerdeki geçişlerin ücretsiz olacağını da hatırlattı. Yarından itibaren bayramın sonu pazar akşamına kadar YHT'nin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Erdoğan, ''Biz gelirken mutlu olduk. İnanıyoruz ki sizler de çok sevineceksiniz'' dedi. -''Zulümle abad olunmaz''- Erdoğan, tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, ''Tüm milletimizin, İslam dünyasının, tüm insanlığın huzuruna, barışına vesile olmasını diliyorum'' dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Suriye'de akan kanlar dursun istiyorum. Zulümle abad olunmaz. Zulümle abad olmaya gayret edenler, akıttıkları kanda boğulurlar. Aynı şekilde Libya için dua ediyoruz. Libya'daki tüm kardeşlerimiz de o arzuladıkları güne an be an yaklaşıyorlar. Temenni ederim ki, bu bayram Libya'daki kardeşlerimiz için de barışın, birlikteliğin, beraberliğin adeta taçlandığı bir bayram olsun. Aynı duayı Yemen için yapıyorum. Aynı duayı Bahreyn için yapıyorum, Mısır için yapıyorum, Tunus için yapıyorum, tüm İslam dünyası için yapıyorum, tüm insanlık için yapıyorum. Barışa ve kardeşliğe diyorum. Geceniz mübarek olsun.'' Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Başbakan Erdoğan'a ''YHT Başmakinist Onursal Belgesi'' takdim etti. Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile kurdele keserek Ankara-Konya YHT Hattı'nın açılışını yaptı.