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Dünya

"ZİRVEDE" OLMANIN BEDELİ STRES WASHINGTON (A.A)

16 Temmuz 2011 01:13

-"ZİRVEDE" OLMANIN BEDELİ STRES WASHINGTON (A.A) - 15.07.2011 - "Zirvede" olanlar bunun bedelini stresle ödüyor. ABD'nin Princeton Üniversitesi bilginlerinin yaptığı araştırmada, baskın olan maymunların daha fazla stres altında olduğu belirlendi. Kenya'da 9 yıl boyunca erkek babunları inceleyen bilginler, yiyeceklere ve dişilere ulaşma konusunda doğal avantajlara sahip baskın maymunların, diğerlerinden daha fazla stresli olduğunu gördü. Araştırmacılar, maymunların testosteron ve stres hormonlarının seviyesini ölçtü. Bu hormonların seviyesinin baskın erkeklerde daha yüksek, testosteron seviyesinin ise baskın olmayanlarda düşük olduğu ortaya çıktı.  Baskın erkeklerin stres seviyesinin, "en alt kademedekilerinkiyle" aynı olması da bilginleri şaşırttı. Bilginler, bu durumun baskın olanların "koltuklarını korumaya" ve daha fazla dişiyle çiftleşebilmeye, alt kademedekilerin de yiyecek bulmaya daha çok çaba harcamasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti. Araştırmaya imza atanlardan Susan Alberts, yıllardır baskın erkeklerin çiftleşme konusunda daha avantajlı olduğunun düşünüldüğünü ancak bu sonuçlara göre zirvede bulunmanın bedelinin olduğunun görüldüğünü vurguladı. Bilginlerden Laurence Gesquiere de, babunların hem insanlara genetik bakımdan çok yakın olduğuna, hem de insanlar gibi çok karmaşık topluluklar şeklinde yaşadığına dikkati çekti. "Science" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, hayvanlarda, hatta belki de insanlarda, zirvede olmanın avantajlar sağladığını ancak aynı zamanda ağır bedeller de ödetebileceğini gösteriyor.

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