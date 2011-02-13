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Yaşam

"ZEYNEP" VE "YUSUF"TAN VAZGEÇİLMİYOR BURSA (A.A)

13 Şubat 2011 12:07

-"ZEYNEP" VE "YUSUF"TAN VAZGEÇİLMİYOR BURSA (A.A) - 13.02.2011 - Türkiye'de 2010 yılında doğan kız çocuklarına ''Zeynep'', erkek çocuklarına ise ''Yusuf'' en fazla verilen isim oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ülke genelinde 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında yeni doğan erkek bebeklere en fazla ''Yusuf'' ismi verildi. Bu dönemde ülke genelinde 13 bin 352 aile erkek bebeklerine ''Yusuf'' adını verirken, 8 bin 264 aile ''Mustafa'', 7 bin 233 aile ''Mehmet'', 6 bin 879 aile ''Arda'', 6 bin 839 aile de ''Ahmet'' isimlerini tercih etti. Kız bebeklerde de geçen yıl en fazla ilgi gören isim ''Zeynep'' oldu. 2010'da ''hayata merhaba'' diyen 14 bin 915 kız bebeğe ''Zeynep'' adı verildi. Zeynep'in ardından 12 bin 837 bebeğe ''Elif'', 11 bin 58 bebeğe ''Yağmur'', 9 bin 921 bebeğe ''Ecrin'', 5 bin 959 bebeğe de ''Nisanur'' adı konuldu. -''FATMA'DAN ZEYNEP'E, MEHMET'TEN YUSUF'A''- Bu arada 1980-1990 yılları arasında en fazla kullanılan isimler, kızlarda Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep olurken, erkeklerde sıralama Mehmet, Mustafa, Murat, Ahmet ve Ali şeklinde olmuştu. 2000 ve 2005 yıllarında ise kızlarda Zeynep, Merve, İrem ve Fatma, erkeklerde Mehmet, Yusuf, Furkan, Mustafa ve Emre çocuklara en fazla konulan isimlerdi. 2006 ile 2009 yılları arasında da ailelerin en fazla tercih ettiği isimler kızlarda Zeynep, Elif, Yağmur, Ecrin, Merve, erkekler ise Yusuf, Arda, Mehmet, Mustafa, Ahmet'ti.

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