-"Zenginler Starbucks'a, yoksullar Starbikes'a" CAKARTA (A.A) - 01.02.2012 - Endonezya'da dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Amerikan Starbucks'a rakip çıktı. Başkent Cakarta'nın sokaklarında bisikletle çok düşük fiyata kahve satışı yapan "Starbikes" sahipleri bu şekilde yoksulluktan kurtulmaya çalışıyor. Köyünden ayrılıp Cakarta'ya gelen Sambang (28) 20 milyon nüfuslu başkentte daha iyi bir hayat kurabilmek için 150 dolar kredi alarak, büyük termoslarla "donanmış" sepetli bir bisikletin sahibi oldu. Sambang, "Starbike"ında bardağı 25 Avro cente, Starbucks'un onda birine kahve satıyor. Taksi şoförü Cunarsah, "Zenginler Starbucks'a gidiyor. Biz yoksullar ise Starbikes'a" diyerek, bisikletten satılan kahvelerin ucuz, lezzetli ve çabuk olduğunu belirtirken, başka bir taksi şoförü Haryono da, "elbette bir alışveriş merkezinde şık fincanlarla kahve içmek istediğini ancak orada sadece bir kahveye vereceği paraya bir hafta geçinebileceğini" ifade etti. Yüzlerce "Starbikes"ın para kazanma mücadelesi kentte rekabete de yol açıyor. Bu nedenle bazı "bisikletli kahveciler" sadık müşterilerine cep telefonunu veriyor, taşıma ücreti almadan müşterilerinin iş yerlerine kahve servisi yapıyor.