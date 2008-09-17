"Zayıf mankenlerde sadece kemik görüyoruz"

Tülin Şahin, özellikle yabancı moda dergilerinde çok zayıf mankenlerin kullanılmasını eleştirdi.



'Moda dünyasında bazı dergiler gerçekten, özellikle yabancı dergiler, zayıflığın da ötesinde modeller kullanıyor. Gerçekten sadece kemik görüyoruz' şeklinde konuşan Tülin Şahin, medyanın dönem dönem güzellik anlayışını değiştirmede çok etkili olduğuna değindi.



Tülin Şahin, moda dergisi okuyan kadınların kendilerini kötü hissetmemeleri için basının dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, ' Gerçek kadın bence öyle olmamalı. Bir moda dergisini açtığında kadın kendisini kötü hissetmemeli. Tam aksine iyi hissetmeli. Çünkü moda budur. Moda kadını eğlendiren bir şey olmalı' şeklinde konuştu.

