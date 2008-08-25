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Spor

"Zamana ihtiyacım var"

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, ligin uzun bir maraton olduğunu, ligin başında aldıkları mağlubiyeti daha sonra alacakları puanlarla telafi edeceklerini söyledi.

25 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, ligin uzun bir maraton olduğunu, ligin başında aldıkları mağlubiyeti daha sonra alacakları puanlarla telafi edeceklerini söyledi. Kendi performansından memnun olduğunu dile getiren Güiza, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu, ilk golü attıktan sonra arkasının geleceğini söyledi.

F.Bahçe'nin bugün yaptığı antrenman sonrası FB TV'ye açıklamalar yapan Daniel Güiza, ilk olarak Partizan maçı hakkında konuştu. Güiza, "Bizim için çok önemli, çok kritik bir maç. Ama bu maçta elimizden geleni yapacağız. Orada 2-2'lik kritik bir sonuçla ayrıldık. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Ligde Gaziantepspor maçında alınan mağlubiyeti telafi edeceklerini söyleyen Güiza, "Lige bir mağlubiyetle başladık. Lig uzun bir maraton. daha sonra alacağımız puanlarla bunu telafi edeceğiz" diye konuştu.

Performansını da değerlendiren Güiza, "Kendi performansımdan memnunum. Ancak biraz daha zamana ihtiyacım var. İlk golü attıktan sonra 2, 3, 4 ve ardı gelecek. Burada bulunmaktan çok memnunum. Buraya hizmet etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu

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