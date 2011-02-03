-"YÜZER HAVUZ EMNİYETE ALINDI" ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan askeri tersanedeki yüzer havuzlardan birinde rutin bakım faaliyetleri kapsamındaki çalışma esnasında bükülme meydana geldiğini ve havuzun aşırı miktarda su almaya başlamasının ardından kontrollü bir seviyede emniyete alındığını bildirdi. Komutanlığın internet sitesinde yer alan bilgi notunda, bazı basın yayın organlarında yer alan ''askeri tersanede yüzer havuz battı'' haberleri ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri tersanede mevcut yüzer havuzlardan birinde rutin bakım faaliyetleri kapsamında yapılan ponton (taşıyıcı yüzer blok) değişimi çalışması için dalış esnasında bükülme meydana gelmiş ve havuz, aşırı miktarda su almaya başlamasını müteakip yapılan müdahale ile su alması önlenerek kontrollü bir seviyede emniyete alınmıştır. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı ile çalışma esnasında havuzda gemi bulunmadığından dolaylı bir gemi hasarı olmamıştır. Kısa süre içinde havuzun faal hale getirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.'' Bazı gazete ve internet sitelerinde, önceki gün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Gölcük'teki askeri tersanede, savaş gemisi ve denizaltıların bakım onarımlarının yapıldığı yüzer havuzlardan birinin bakım çalışması sırasında battığı yönünde haberler yayımlanmıştı.