-"Yüzde 7'lik büyüme oranını tutturacağız" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül Ayı Kapasite Kullanım Oranı verilerine ilişkin, ''Bu rakamlar, üçüncü çeyrekte de ülkemizin yüksek performans göstereceğine ve dünyanın hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmayı sürdüreceğine işaret etmektedir. 2011 yılı için yüzde 7'lik büyüme oranını tutturacağımızı, hatta bir miktar aşacağımızı görebiliyoruz'' dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül Ayı Kapasite Kullanım Oranı verilerine ilişkin rakamların üçüncü çeyrekte de ülkemizin yüksek performans göstereceğine ve dünyanın hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmayı sürdüreceğine işaret ettiğini bildirdi. Ergün şunları kaydetti: ''Bu verilerle üçüncü çeyrek rakamlarına dair ilk göstergeler elimize geçmiş oldu. 2011 yılı için yüzde 7'lik büyüme oranını tutturacağımızı, hatta bir miktar aşacağımızı görebiliyoruz. Nitekim son olarak, IMF de Türkiye için büyüme tahminini bir kere daha yukarı yönlü revize etmiş ve yüzde 7,5 seviyesine çekmiştir. 2011 yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan, bir önceki aya göre ise 0.1 puan artarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış oran ise, geçen senenin aynı dönemine göre 2,7, bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak 74,2 seviyesindedir. Ülkemiz, yılın ilk yarısında Çin ile birlikte en hızlı büyüyen iki ekonomiden birisidir. Ülkemizin güçlü büyümesi, sağlam kamu maliyesi, sağlıklı işleyen bankacılık sistemi, sanayi altyapısı ve siyasi istikrarına, artık uluslararası derecelendirme kuruluşları da kayıtsız kalamamıştır. Geçtiğimiz günlerde, Yunanistan, Fransa, ABD ve İtalya'da çok sayıda bankanın notunda indirim yapıldı. Aynı ortamda Standard & Poors, Türkiye'nin TL cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkardı. Ancak bu karar, hem geç alınmış bir karardır, hem de yetersiz bir karardır. Türkiye'nin notunun çok daha önceden artması gerekirdi. Ergün, yılın ikinci yarısında, özellikle Avrupa piyasalarındaki belirsizlik nedeniyle yüksek büyüme hızından daha makul bir hıza geçmemiz beklense de, yıllık yüzde 7 büyüme hızının yakalanmasında herhangi bir sorun görünmediğini kaydederek, "Özellikle ara malı ve yatırım malları kapasite kullanım oranlarındaki artış, orta ve uzun vadede ülkemizin güçlü büyümesinin devam edeceğini teyit etmektedir. Bu büyümeye reel sektörün lokomotif olmaya devam edecek olması, bizim için son derece değerlidir'' dedi.