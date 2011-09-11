T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Yunanistan taahhütlerini yerine getirmeli" CANBERRA (A.A)

11 Eylül 2011 14:36

-"Yunanistan taahhütlerini yerine getirmeli" CANBERRA (A.A) - 11.09.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ''Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nin temmuz ayında açıkladığı ikinci kurtarma paketini garantiye almak için taahhütlerinin tamamını yerine getirmesi gerektiğini'' söyledi. Avustralya'yı ziyaret eden Juppe, başkent Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yunanistan bazı hatalar yaptı. Bu hataları düzeltmeliler, verdikleri taahhütleri onurlandırmalılar'' diye konuştu. Juppe, gelecek hafta Çin'i ziyaretinde bu ülkenin para birimi yuanın değerinin artırılmasını görüşeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Juppe, ''Çin'in pozisyonunun bazı alanlarda değişiklik geçirmesi yönünde bir amacımız var, özellikle para birimi konusunda. Yuanın şu anda değerinin düşük olduğuna inanıyoruz. Bunu Çinlilerle kesinlikle ele alacağız'' dedi. ''Çin'in yuanın değer kazanması çabalarını artırmasını bekliyor musunuz'' sorusuna Juppe, ''Umuyoruz'' yanıtını verdi. Juppe, ''Şu anda sahip olduğumuz bu sistem uzun vadede sürdürülebilir bir sistem değil ve G-20 toplantısında tartışacağımız ana konulardan biri bu sistemi küresel çapta nasıl yeniden dengeleyebiliriz olacak'' diye konuştu. Juppe, kasım ayında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi hazırlıkları kapsamında haftaya çarşamba günü Çin'i ziyaret edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24