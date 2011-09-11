-"Yunanistan taahhütlerini yerine getirmeli" CANBERRA (A.A) - 11.09.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ''Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nin temmuz ayında açıkladığı ikinci kurtarma paketini garantiye almak için taahhütlerinin tamamını yerine getirmesi gerektiğini'' söyledi. Avustralya'yı ziyaret eden Juppe, başkent Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yunanistan bazı hatalar yaptı. Bu hataları düzeltmeliler, verdikleri taahhütleri onurlandırmalılar'' diye konuştu. Juppe, gelecek hafta Çin'i ziyaretinde bu ülkenin para birimi yuanın değerinin artırılmasını görüşeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Juppe, ''Çin'in pozisyonunun bazı alanlarda değişiklik geçirmesi yönünde bir amacımız var, özellikle para birimi konusunda. Yuanın şu anda değerinin düşük olduğuna inanıyoruz. Bunu Çinlilerle kesinlikle ele alacağız'' dedi. ''Çin'in yuanın değer kazanması çabalarını artırmasını bekliyor musunuz'' sorusuna Juppe, ''Umuyoruz'' yanıtını verdi. Juppe, ''Şu anda sahip olduğumuz bu sistem uzun vadede sürdürülebilir bir sistem değil ve G-20 toplantısında tartışacağımız ana konulardan biri bu sistemi küresel çapta nasıl yeniden dengeleyebiliriz olacak'' diye konuştu. Juppe, kasım ayında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi hazırlıkları kapsamında haftaya çarşamba günü Çin'i ziyaret edecek.