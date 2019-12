-"YUNAN DİPLOMASİSİ HER FIRSATI DEĞERLENDİRİR" ATİNA (A.A) - 31.08.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Druças, Yunanistan ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın önceden planlanmış stratejik bir hareket olduğunu belirterek, "Yunan diplomasisi eline geçen ve kendimizin oluşturduğu her fırsatı değerlendirmektedir" dedi. Druças, devlet televizyonu NET'de katıldığı bir programda, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan-İsrail arasındaki yakınlaşmaya değindi. "Yunanistan ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın imaj yaratma amaçlı olmadığını" ifade eden Druças, "Atina hükümetinin dış politikasındaki başlıca hedeflerinden birinin Türkiye ile yakınlaşma ve yakın işbirliği olduğunu" söyledi. Druças, "Türk-Yunan ilişkilerinde bazı şeylerin yapılması için fırsatlar bulunduğunu" belirterek, şöyle devam etti: "İlişkilerde iniş çıkışlar var, olumlu hareketler var, maalesef olumsuz faaliyetler de var. Biz çaba göstermek istiyoruz. İlişkilerimizde bazı şeyler yapabilmek için fırsatlar bulunduğuna inanıyoruz ve biz bu yolu izleyeceğiz. Ancak tepki, kararlılık ve açık sözlülük gereken yerde hiçbir şeyin masanın altına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bizim çizgimiz budur ve bunu izleyeceğiz." Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile aralarında yakın ve samimi bir ilişki bulunduğunu ifade eden Druças, "Bu gibi konularda etkili dış politika uygulayabilmeniz için, geliştirebileceğiniz kişisel ilişkiler de önem taşımaktadır. Söylemem gerekir ki, ilk andan itibaren Sayın Davutoğlu ile açık kişisel bir ilişki oluşturma imkanım oldu. Londra'da birlikte yediğimiz ilk yemekte aramızda birçok konuyu açıkça konuşabildik" dedi. Türkiye-Yunanistan basketbol maçına değinen Druças, "Bugün Ankara'da yapılacak karşılaşmanın her iki taraf için de önem taşıdığını belirtti. Druças, "Yunanistan dünyanın en iyi takımlarından biridir ve grupta birincilik söz konusu. Önemli bir karşılaşma, heyecan olacaktır. Ancak, bu kesinlikli bir basketbol maçıdır. İki takım arasındaki maç aracılığıyla Türk-Yunan ilişkilerindeki olanakları ve iki ülkenin dostluğunu göstermek için bulunmaz bir fırsattır" dedi. Bakan Vekili Druças, Yunanistan ile İsrail arasındaki yakınlaşmayla ilgili sorular üzerine de, "Bunun, önceden planlanmış stratejik bir hareket olduğunu ve İsrail-Türkiye ilişkilerinde bugünkü gergin ortamla ilgisi bulunmadığını" belirterek, "Ancak, bir kez daha tekrarlıyorum, kendiliğinden anlaşılacağı gibi, Yunan diplomasisi eline geçen ve kendimizin oluşturduğu her fırsatı değerlendirmektedir" diye konuştu.