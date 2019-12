-"YUANIN OLMASI GEREKEN DEĞERİN ALTINDA OLMASI GERİLİM KAYNAĞI" WASHINGTON/BRÜKSEL/LONDRA/PARİS (A.A) - 09.10.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Çin para birimi yuanın olması gereken değerin altında bir düzeyde bulunmasının, küresel ekonomisi için gerilim kaynağı olduğunu belirtti. Kahn, ülkelerin, para birimlerinin değerini ekonomik bir silah olarak kullanmaması gerektiğini belirterek, bunun yerine ekonomik işbirliğini inşa için daha fazla çalışmaları gerektiğini kaydetti. Japonya Başbakanı Naoto Kan, Tokyo yönetiminin, kurlar konusunda G-7 ülkeleriyle işbirliği istediklerini, ancak gerekli görürlerse ''kararlı adımlar'' atacaklarını söyledi. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, kurlarla ilgili gerilimin, büyümeyi desteklemek için dünyanın özel sektöre ihtiyaç duyduğu dönemde yatırımcı güvenine zarar verebileceği uyarısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet, kurlardaki aşırı oynaklığın ekonomideki istikrara olumsuz etki yapacağı uyarısında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, gelecek ay Güney Kore'de yapılacak G-20 zirvesine katılacak ülkelerin görüşmesi gerektiği konular arasında döviz kuru politikasının da bulunacağını söyledi. IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporuna göre, dünya ekonomisi bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl ise yüzde 4,2 büyüyecek. ABD ekonomisine ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 3,3'den yüzde 2,6'ya, gelecek yıl içinse yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e çekildi. IMF, Avro Bölgesi için bu yıl büyüme tahminini yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için ise yüzde 1,5'e çıkardı. IMF, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerin iki katından daha fazla büyüyeceğini bildirdi. Gelişmekte olan ülkeler bu yıl yüzde 7,1 ve gelecek yıl ise yüzde 6.4 büyüyecek. Gelecek yıl gelişmiş ekonomiler ise yüzde 2,2 oranında büyüme sağlayacak. ABD'de geçen ay tarım dışı istihdamın 95 bin azaldığı açıklandı. Böylece, tarım dışı istihdam dördüncü ayda da azalmış oldu. Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre ise geçen hafta işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 11 bin düşerek 445 bine geriledi. Böylece, işsizlik maaşı için başvuranların sayısı son beş haftada dört kez gerilemiş oldu. ABD Kongre Bütçe Ofisi, 30 Eylülde biten mali yılda bütçe açığının 1,3 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor. Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu, yüzde 1 olan faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. İngiltere Merkez Bankası da yüzde 0,5 olan faiz oranlarını sabit tuttu. Böylece, banka faiz oranlarını 19 aydır değiştirmemiş oldu. Japonya Merkez Bankası, gecelik gösterge faiz oranını, yüzde 0,1'den, yüzde 0-0,1 aralığına çekti. Japonya Bakanlar kurulu, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, deflasyon ve yendeki değerlenme ile mücadele etmekte zorlanan ekonominin desteklenmesi için 5,05 trilyon yen değerinde ek bütçe üzerinde anlaşmaya vardı. Yunanistan'da eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 5,6'ya çıktı. Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, İrlanda'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsi kredi notunun (IDR) ''AA-''den ''A+''ya düşürüldüğünü, uzun dönem IDR notunun görünümünün ise ''negatif'' olduğu belirtildi. İtalya'da bütçe açığı, yılın ilk yarısında Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yüzde 6,1'ine geriledi. Ülkede bütçe açığı, geçen yılın ilk altı ayında GSYH'nin yüzde 6,3'ü düzeyinde bulunuyordu. ABD dolarının, uluslararası döviz borsalarında önemli para birimleri karşısında, Pazartesi günü açılış ve Cuma günü kapanış değerleri şöyle oldu: PARA BİRİMİ PAZARTESİ CUMA ----------- --------- --------- Avro 1,3682 1,3932 Japon Yeni 83,21 81,89 İngiliz Sterlini 1,5784 1,5959 İsviçre Frangı 0,9766 0,9631 Kanada Doları 1,0226 1,0099 Uluslararası borsalarda altının ons fiyatı haftayı 10,30 dolar artışla 1.345,30 dolardan kapattı. Altın ons fiyatı geçen hafta çarşamba günü 1.347,70 dolara çıkarak rekor kırdı. Gümüş fiyatı da 52,1 sent artarak haftayı 23,105 dolardan tamamladı. -NEW YORK BORSASI- New York Borsası'nda Dow Jones Sanayi Endeksi haftayı 11 bin puanın üzerinde tamamladı. Böylece, endeks Mayıs ayından bu yana ilk kez bu seviyeye yükselmiş oldu. Dow Jones Endeksi dün yüzde 0,5 (57,90 puan) artarak 11.006,48 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi ise yüzde 0,6 (7,09 puan) değer kazanıp 1.165,15 puan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,8 (18,24 puan) artarak 2.401,91 puandan haftanın son işlem gününü kapattı. -AVRUPA BORSALARI- Avrupa'da borsalar haftayı kararsız bir şekilde tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 0,08 değer kaybedip 5.657,61 puan, Fransa'da CAC 40 Endeksi ise yüzde 0,19 azalarak 3.763,18 puandan kapanırken, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,25 değer kazanıp 6.291,67 puana ulaştı. Brüksel'de borsa yüzde 0,72 değer kazanırken, Madrid'de yüzde 0,18 yükseldi. -ASYA BORSALARI- Asya'da borsalar cuma gününü değer kaybederek kapattı. Japonya'da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,99 (95,93 puan) oranında azalarak 9.588,88 puana geriledi. Endeks haftanın tamamında ise yüzde 1,96 (184,65 puan) değer kazandı. Hong Kong Borsası yüzde 0,8 oranında değer kazanırken, Güney Kore Borsası yüzde 0,3, Avustralya Borsası yüzde 0,1, Tayvan borsası yüzde 0,2, Hindistan Borsası yüzde 0,04 oranında değer kaybetti. -PETROL FİYATLARI- Uluslararası piyasalarde petrol fiyatları yükseldi. New York'da işlem gören Batı tipi petrolün varil fiyatı 99 sent artışla varili 82,66 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 60 sent değer kazanarak 84.03 dolardan işlem görüyor.