-"YSK 14. MADDEDE DAYANARAK BİR KARAR ALDI" KASTAMONU (A.A) - 19.04.2011 - AK Parti Kastamonu Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü, ''Anayasanın 76. Maddesinde, '14. Maddede yazılı suçlardan herhangi birisinden mahkum olanlar, affa uğramış olsalar dahi milletvekili seçilemez' diyor. YSK da buna dayanarak bir karar aldı'' dedi. Köylü, partisinin il başkanlığında düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. YSK'nın bu kararı Anayasanın 76. Maddesine dayanarak aldığını ifade eden Köylü, şunları kaydetti: ''Veto edilen milletvekili adaylarıyla ilgili durumu net olarak bilmiyorum. Yani hangisinin, hangi suçtan ve ne kadar mahkum edildiğini tam bilmiyorum. Ama mevzuata gelindiğinde, bir hüküm var. Anayasanın 76. Maddesinde, '14. Maddede yazılı suçlardan herhangi birisinden mahkum olanlar, affa uğramış olsalar dahi milletvekili seçilemez' diyor. YSK da buna dayanarak bir karar aldı. YSK'nın kararı doğruysa, doğru ya da yanlış olduğunu zaten şu anda tartışacak durumda değiliz. Bu hükme karşı gelen, yani anayasanın 14. Maddesinde sayılı suçlardan herhangi birisinden mahkumiyetlerinin olduğunu kabul ediyor. Buna göre de milletvekili seçilemeyeceklerine karar veriyor. Olay bundan ibaret. Böyle bir karar zaten seçim öncesinde çıkar, başka türlü başka zamanda çıkmaz. Ancak milletvekilliğine aday olunduğu süre içerisinde, yani YSK'nın belirttiği süre içerisindeki inceleme sonucunda böyle bir karar çıkmıştır.'' Köylü, kararın ardından çıkan çeşitli olaylara ilişkin ne düşündüğünün sorulması üzerine de, ''Bundan sonra başkaları, bunu provoke eder mi? Bilmiyorum. Zaten Türkiye'de provokasyona açık bu tür kimseler var. Her şeyi provoke etmek isteyen, ondan nemalanmak isteyen, faydalanmak isteyenlerin haddi hesabı yok. Böyle bir tavır olur mu, olmaz mı bilemiyorum'' dedi. -''YSK SEÇİMİ YÜRÜTMEKTEDİR'' Seçimi YSK'nın yürüttüğünü ve herkesin karara uyması gerektiğini kaydeden Köylü, ''Hukuki bir süreç vardır ortada. Yüksek Seçim Kurulu seçimi yürütmektedir. Buna karşı bizim yapacağımız herhangi bir şey yok. Herkesin de uyması gerekir'' diye konuştu.