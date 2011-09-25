-"Yorgun Herakles" Türkiye'ye dönüyor ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Boston'da teslim alınan ''Yorgun Herakles'' heykelinin üst parçası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağıyla ülkemize getiriliyor'' dedi. Günay, Herkül heykelinin 1980 yılında Perge'de yapılan kazılar sırasında Prof. Dr. Jale İnan tarafından belden altının bulunduğunu hatırlattı. Boston'da benzer bir heykelin sergilendiğinin fark edilmesi üzerine uzmanların heykelleri karşılaştırarak heykelin Türkiye'ye ait olduğunu tespit ettiğini belirten Günay, eserin iadesi için o tarihten bu yana çalışmaların sürdüğünü anlattı. O dönemde gerek birtakım bürokratik engeller, gerekse yönetim düzeyinde yapılan değişiklikler nedeniyle sürecin hızlandırılamadığını vurgulayan Günay, ''Biz bu konuda kararlı politikalar izliyoruz. Taleplerimizi her vesileyle Dışişleri ve yurt dışına giden temsilciler aracılığıyla iletiyoruz. Nitekim iyi sonuçlar almaya başladık'' dedi. Son 4 yılda büyük bir bölümü sikkelerden oluşan 3 binden fazla eserin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını ifade eden Günay, ''Bu eserlerden en önemlisi, 90 yıllık bir ayrılıktan sonra Haziran ayında ülkemize getirilen Boğazköy Sfenksidir'' diye konuştu. ''Yorgun Herakles'' olarak da tabir edilen Herkül heykelinin üst parçasının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü tarafından teslim alındığını dile getiren Günay, şunları kaydetti: ''Bu parça şimdi Başbakan Erdoğan'ın uçağıyla ülkemize geliyor. Normal insan boyutlarında ve 200 kg ağırlığında olan Herkül heykelinin arkeolojik açıdan çok önemli bir eser olduğu söylenmektedir. Heykel, önümüzdeki günlerde Antalya Arkeoloji Müzesine götürülecek ve düzenlenecek törenle Türkiye ve dünyadan gelen konukların izlenimine sunulacak.''