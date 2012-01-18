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"Yolsuzluk" operasyonunda 37 gözaltı SİİRT (A.A)

18 Ocak 2012 20:43

-"Yolsuzluk" operasyonunda 37 gözaltı SİİRT (A.A) - 18.01.2012 - Siirt, Eruh ve Kurtalan belediyelerinde ''yolsuzluk'' yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Siirt, Kurtalan ve Eruh Belediyelerine yönelik olarak, ''ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve imar konularında yolsuzluk'' suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi.  Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor. Operasyon kapsamında dün 25 kişi gözaltına alınmıştı.

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