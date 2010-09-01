T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la bu akşamki yemekten son derece memnun kaldığını belirterek, ''Yoldaş değiliz ama çok iyi dostuz'' dedi.



Rum lider Dimitris Hristofyas'ın Limasol'a bağlı Kelkaki köyündeki yazlık konutunda yaklaşık 2 saat süren yemeğin ardından liderler ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, yemekten memnuniyetlerini belirten açıklamalar yaptı.



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Hristofyas'la bu akşamki yemekten son derece memnun kaldığını dile getirerek, ''Yoldaş değiliz ama çok iyi dostuz'' dedi.



Güzel bir gece geçirdiklerini ve son derece memnun olduğunu ifade eden Eroğlu, sadece siyasi görüşmeler değil, sosyal ortamlarında da önemli olduğunu kaydetti.



Hristofyas'la yakınlığını, ''Yoldaş değiliz ama çok iyi dostuz'' ifadeleriyle dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''Bu buluşma son olmayacak. Bazen müzakere masasında, bazen böyle sosyal ortamlarda görüşmeye devam edeceğiz'' dedi.



Eroğlu, ''Amacımız, yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmaya varmaktır. Bütün gayretimiz budur'' diye konuştu.



Yemek için Hristofyas ve eşine teşekkür eden Eroğlu, eşinin de Hristofyas'ın eşiyle çok iyi dost olduğunu kaydetti.



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ise ''Müzakerelerin de en az bu akşamki ortam kadar iyi ilerlemesini'' diledi.



''Ortak hedefin kalıcı çözüm olduğunu'' dile getirerek, yıl sonuna kadar bir çözüm için uğraşacağını kaydeden Hristofyas, ''Aynı coğrafyanın çocuklarıyız'' ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer de bu tür temasların, diplomasi açısından önemli olduğunu ifade ederek, yemeğin olumlu bir havada geçtiğini ve BM olarak mamnun olduklarını dile getirdi.



Liderlerin bu türden 3. buluşması olduğunu anımsatan Downer, ilk yemek davetini liderlere kendisinin yaptığını, ikinci davetin 28 Temmuz'da Eroğlu'nda geldiğini, bu geceki daveti de Hristofyas'ın yaptığını belirtti.



Yemekte, liderler karşılıklı hediye de sundular.



Eroğlu, yemeğe, sivil plakalı makam aracıyla gitti.