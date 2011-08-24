-"Yok" kelimesinin anlamını Afrika'da öğrendi BURSA (A.A) - 24.08.2011 - Afrika'daki açlık ve kıtlığı yerinde gören İHH gönüllüsü Mehmet Raif Uzunboy, ''Yok kelimesinin Türkçe karşılığını Afrika kıtasında öğrendim. Çünkü orada ekmek yok, su yok, altyapı yok, kıyafet yok. Kısacası hiçbir şey yok'' dedi. İnsani Yardım Vakfı İHH'nın yardım çalışmalarını yerinde görmek ve dağıtımına rehberlik etmek için Afrika'ya giden Uzunboy, izlenimlerini anlattı. Kenya-Somali sınırındaki Dadaab kampına gittiklerini belirten Uzunboy, ''Bu kamp, 1991'de kurulmuş. Somali'nin iç savaş yıllarında savaştan kaçan mağdurlar için açılmış bir kamp. 20 yıl önce o kampa girip hala orada yaşayan birçok insan var. Yani orada doğmuş, şimdi 18-20 yaşlarında olan insanlar bulunuyor. Bu insanların durumu diğerlerinden belki de daha iyidir'' diye konuştu. Yaşanan kıtlıkla birlikte Dadaab kampına günde yaklaşık bin 500 ile 2 bin kişinin katıldığını anlatan Uzunboy, burada 600 binden fazla insanın yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Mehmet Raif Uzunboy, sözlerine şöyle devam etti: ''Afrika'da kuraklıktan etkilenen insan sayısı 10 milyonu geçmiş durumda. Bunlardan 2.8 milyon kişi Somali'de bulunuyor, 3.2 milyonu Etiyopya'da bulunuyor, 3.5 milyonu Kenya'da, 600'e yakın kişi de Uganda da yaşamaya çalıyor. İnsanlar güneyden kuzeye 300 ile 600 kilometrelik yolu yaya olarak aşmaya çalışıyor. Her evde en az 5-6 çocuk bulunuyor. Bizim televizyonlarda gördüklerimiz, yani vahim diye nitelendirdiklerimiz aslında durumu biraz daha iyi olanlardır. Diğerlerinin durumunu siz düşünün.'' İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaplan ise gönüllü Mehmet Raif Uzunboy'un Afrika'daki gözlemlerinden yola çıkarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Oradaki temsilcilerinden aldıkları bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti: ''Asrın kuraklığını yaşayan Somali halkına yardım kampanyasına hızla devam ediyoruz. Bunun yanında Bursa İHH olarak, Bursa kamuoyunun ayni ve nakdi yardımlarını oraya ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Türkiye'den Afrika'ya gönderilen 3 bin tonluk yardım gemisindeki 175 tondan oluşan gıda ve kısmi tekstil malzemesi, şubemizin katkılarıyla temin edildi. Bunun yanı sıra 300 bin TL'den oluşan nakdi yardımı da oradaki temsilcimize teslim ettik.'' Kaplan, açlık ve kıtlığın merkezinde, ''Kırsal Kalkınma Projesi'' kapsamında bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Bölgede sürekli bir yatırım olarak, genel amaçlı eğitim merkezlerinde derslikler, mescitler, misafirhaneler inşa ediyoruz. Buradaki insanlara adeta 'balık tutmayı' öğretiyoruz. Projelerimiz kalıcı ve devamı olan projelerdir. İHH olarak kuraklığın baş göstermesiyle birlikte bölgede 100 binden fazla insana yardım ulaştırdık. 52 bin katarakt ameliyatıyla insanların gözünün ışığı olduk. Binden fazla su kuyusuyla susuz ve kurak topraklara insanlara bir damla da olsa su ulaştırmaya çalıştık. Şu ana kadar Afrika’da 2 bin 600 yetime sponsor aile bulduk. Bu kıtlık sebebiyle bin yetim çocuğa daha sponsor ailelerle buluşturarak sahip çıkacağız'' dedi.