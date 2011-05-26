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"YILIN EN İYİ HABER AJANSI" ÖDÜLÜ AA'YA NEVŞEHİR (A.A)

26 Mayıs 2011 03:16

-"YILIN EN İYİ HABER AJANSI" ÖDÜLÜ AA'YA NEVŞEHİR (A.A) - 26.05.2011 - Geleneksel olarak düzenlenen ''Kapadokya Yılın Enleri Anadolu Kent Ödülleri''nde, ''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülü Anadolu Ajansına verildi. Lykia Lodge Otel'de bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ''Kapadokya Yılın Enleri Anadolu Kent Ödülleri'', törenle sahiplerini buldu. Spor, siyaset, bürokrasi, iş dünyası, yerel yönetimler ve haber ajansları gibi 50 dalda ödül verilen gecede, ''Yılın Devlet Adamı ve Siyasetçisi'' ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Yılın Bakanı'' ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, ''Yılın Valisi'' ödülü Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner'e, ''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülü Anadolu Ajansına, ''Yılın En İyi Televizyon Kanalı'' ödülü TRT 1'e, ''Yılın En İyi Spor Programı'' ödülü Telegol'e (Kanaltürk), ''Yılın En İyi Dizisi'' ödülü ''Kurtlar Vadisi Pusu ile Yer Gök Aşk'' dizilerine, ''Yılın En İyi İşadamı'' ödülü ERAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eraslan'a, ''Yılın En İyi Kurumu'' ödülü de Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına, ''Onur'' ödülü ise Musa Ertaş'a verildi. Gecede, ''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülüne layık görülen AA'ya ödülünü, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, AA Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek'e takdim etti.

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