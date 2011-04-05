-"YGS'DE KAYRILMA SÖZKONUSU DEĞİL" TBMM (A.A) - 05.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''YGS'de şifreleme veya birilerinin kayrılmasının sözkonusu olmadığını'' söyledi. Çubukçu, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ÖSYM'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygı gösterdiği için bugüne kadar açıklama yapmadığını anlatan Çubukçu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in kamuoyunu bilgilendirmesini beklediğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Demir'in konuya ilişkin tüm iddiaları açık yüreklilikle yanıtladığına inandığını dile getirerek, ''Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak, bundan bir kar elde etmeye çalışmak hiçbir şekilde insafla bağdaşmıyor'' dedi. Çubukçu, YGS'de şifrelemenin veya birilerinin kayrılmasının sözkonusu olmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. -'DİKKAT ETMEK GEREKİYOR' DEDİM ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in göreve henüz yeni başladığını belirten Çubukçu, Demir'in, taraflı davrandığını ya da adaleti zedeleyecek bir tutum içinde bulunduğunu iddia etmenin, insafsızlık olduğunu söyledi. Çubukçu, Demir'in iddialara ilişkin açıklamalarının tatmin edici olduğunu vurguladı. Eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların, son derece insafsız suçlamalar olduğunu, Milli Eğitim Bakanı olarak 2 yıl süreyle çalıştığı Yarımağan ile hiçbir şekilde telefon ile görüşmediğini, sadece KPSS'de yaşanan hadiseden dolayı aradığını Çubukçu, şöyle devam etti: ''Aradığımda, 'bu iddialar çok ciddi, bu konuda hangi hususlar var ise hızla sonuçlandırın' dedim. Beni 2 gün sonra aradı ve 'bu sınavda 350 kişi konusu tamamen tesadüf' dedi ama ortaya çıktı ki sınavda sorular sızdırılmış. Soruşturma açıldığında gördük ki ÖSYM'de sınav güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmamış. İkinci bir görüşmemiz daha oldu. 'Bu kurum toplumun en güvenilir kurumları arasında. Toplumun bu kuruma karşı olan güveni zedelenebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor' dedim. Bunun dışında kendisiyle hiçbir görüşmem olmadı.'' -''MAHCUP OLABİLİRLER''- Bu konuda açıklama yapanların da görüş bildirenlerin de çok dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Çubukçu, söz konusu iddialarda bulunanların, ''çok mahcup olacakları, utanacakları bir sonuçla da karşı karşıya kalabileceklerini'' söyledi. Bu tür kurumların üzerine büyük bir titizlikle yaklaştıklarını, bundan bir siyasi sonuç elde etmeyi ummadıklarını belirten Çubukçu, bu konudan siyasi bir menfaat elde etme amacında olanlarla da aynı çizgide siyaset yapmadıklarını vurguladı. Yarımağan'ın açıklamalarını ''çok vahim'' bulduğunu ifade eden Çubukçu, yakın bir tarihte Yarımağan'ın başkanlığı döneminde ciddi bir skandal yaşandığını anımsatarak, ''Her şeyden önce bunların cevabını kamuoyuna vermeden, kendini bu açıdan temize çekmeden bu açıklamaları yapması, yerli yerinde değil'' dedi. Seçim takvimi içinde olduklarını ve YGS ile ilgili konuda siyasi bir sonuç umulduğunu anlatan Çubukçu, ancak bu sonucun çıkmayacağını, herkesin bu kurumun güvenirliğini saygınlığını korumaya özen göstermesi gerektiğini söyledi. -''DÜŞÜNCELER NETLEŞECEK''- Sınavın eşit, adil ve hakkaniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar, alınan önlemler konusunda hiçbir şüphe duymadıklarına dikkati çeken Çubukçu, ''ÖSYM'nin, taraflı ya da bir şekilde bazı kişileri veya grupları kayırma amaçlı hareket ettiğine ilişkin iddiaları asla kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok, iddialar gerçek dışı. Herhangi bir şekilde şifreleme söz konusu değildir ve olamaz da. Bu işle ilgili bilim adamları da konuyu net olarak ortaya koyuyor. En kısa sürede, herkesin kafasındaki düşüncelerin netleşeceğine inanıyorum'' diye konuştu. Çubukçu, alınan önlemler sayesinde, yaklaşık 2 milyon kişinin girdiği sınavla ilgili, tüm Türkiye'de yalnızca 3 salonda çok küçük problemler yaşandığını belirtti. ÖSYM'yi siyasi bir kurum olarak görmediklerini belirten Çubukçu, siyasetçi olarak bu kurum üzerinde gösterdikleri özenin, toplum tarafından doğru anlaşıldığını düşündüğünü kaydetti. -''ÇIKAR PEŞİNDE OLANLAR VAR''- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir'in iddialarla ilgili tatmin edici bir açıklama yapmasına rağmen iddia sahiplerinin ısrarlı tutumlarını sürdürdüklerine dikkati çeken Çubukçu, şöyle devam etti: ''Belli ki bu konuda bir çıkarın peşinde olanlar var. Hiç kimse çocuklarımız, gençlerimiz üzerinden hiçbir şey ummasın. Aynı şey referandum takviminde, KPSS ile ilgili yapıldı, hiçbir sonuç alınmadı. Bu, sonuç verecek bir siyaset tarzı değil. Bu yıkıcı bir şey. Bu yıkıcı siyasetten Türkiye bir an önce kurtulmalı. Konuyla ilgili derin kuşku yaratıldığını düşünüyorum. Üniversite sınavına giren gençlerimiz adil, eşit şekilde ölçülebilecek bir sınava girdiklerine inansınlar. Biz onların geleceklerini, hayallerini kendi siyasi duygularımızın çok daha önünde tutuyoruz. Gençler bize güvensinler.'' -''SINAVLARDA İLERİ TEKNOLOJİ''- Nimet Çubukçu, 2 yıl içinde çok daha ileri teknolojide sınavlar yapacaklarını söyledi. Çok farklı sınav sistemleri olduğunu belirten Çubukçu, ''Öğrenci, kendini hazır hissettiğinde, yıl içinde, çok farklı zamanlarda, güvenli ortamlarda sınava girebilir. Ölçme ve değerlendirme sınavında dünyada gelinen noktayı biz biliyoruz. O noktaya uygun sınavlar gerçekleştireceğiz. Gerekli altyapı oluşturulduktan sonra bunlar olacaktır. Üniversiteler kuruyoruz. Gençlerin talepleri ile kontenjan dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Arz talep dengesini birbirine yaklaştırdığımız takdirde, bazı üniversitelere sınavsız girme imkanın yolunu açacak düzenlemelere de gidilebilir ama şu anda kontenjanla talebin birbirine uyuşmadığı bir dönemdeyiz'' diye konuştu.