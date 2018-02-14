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"YEŞİL LİSTE"DE ARANAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI 

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA  İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" sayfasında 'Yeşil' listede aranan terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz, İstanbul'da gözaltına alındı

14 Şubat 2018 13:47


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA 
İçişleri Bakanlığı\'nın \"Terör Arananlar\" sayfasında \'Yeşil\' listede aranan terör örgütü DHKP-C\'nin üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz, İstanbul\'da gözaltına alındı. 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı\'nın Terör Arananlar sayfasında \'yeşil\' listede bulunan DHKP-C\'li üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz\'ın(40) Şişli\'de olduğunu belirledi. TEM ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan ve yakın zamanda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen Yılmaz\'ın kaldığı adrese sabah erken saatlerde TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Nurhan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el koydu. Yılmaz, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı\'nın Terör Arananlar sayfasında yeşil listede bulunan teröristler için 1 milyon liraya kadar ödül verildiği öğrenildi. 
 

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