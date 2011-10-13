-"Yerli helikopter 5 yıl içinde havalanacak" ESKİŞEHİR (A.A) - 13.10.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı Helikopter Programları Daire Başkanı Köksal Liman, Özgün Helikopter Projesi için karar alındığını belirterek, ''Ayağı yere basan değerlendirmelerimiz, 5 yıl içinde helikopterimizi üretip havalandıracağımız yönünde'' dedi. Bir etkinliğe katılmak üzere Eskişehir'e gelen Liman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirdiğini, buna bağlı olarak ülkede üretilmesi planlanan helikopterlerin de komşu ülkelere satılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin kendi başına helikopter tasarlayıp üretmek için iyi bir pazar olduğunu belirten Liman, şöyle konuştu: ''Özgün Helikopter Projesi'nin startı veriliyor, kararı alındı. Şu anda nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye helikopter kullanımında dünyada 9. sırada, ancak sanayi noktasında henüz sıralamaya giremedik. Türkiye iyi bir helikopter pazarı. Pazar olarak iyi olmamız, para harcamamız nedeniyle bu sanayiyi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye doğa koşulları nedeniyle dikine iniş-kalkış yapabilen bir hava aracına ihtiyaç duyuyor. Bunu çevre ülkelerle birlikte değerlendirdiğimizde aslında o ülkelerde de böyle bir pazar olduğunu görüyoruz. Önümüzde büyük bir pazar var. Bunun da yurt içinde yapılan üretimlerle karşılanmasını hedefliyoruz.'' Liman, tekrarlanan maliyetlerde dünya ölçeğinde rekabet edebilecek bir ürün yapılabilineceğini ifade ederek, tekrarlanmayan maliyetler konusunda çok değişik verilere sahip olduklarını bildirdi. Yıllık planlarının olacağını anlatan Liman, şunları kaydetti: ''Bununla ilgili olarak da bütçe planlarımızı da hazırlamış durumundayız. Bu tek bir helikopterin projesi değil, helikopter ailesine geçiştir. En az 4 model üretmeyi hedefliyoruz. Böylece yurt dışı pazarlara açılabilecek fırsatları da yakalayacağız. Ayağı yere basan değerlendirmelerimiz, 5 yıl içinde helikopterimizi üretip havalandıracağımız yönünde. ATAK Projesi bunun göstergesidir. Üretimin ne kadar süre aldığını ATAK Projesi'nde gördük. İtalyanlarla çok ciddi bir iş birliğimiz var. Buradan hareketle planlarımızı yapıyoruz. Eğer hata yapmazsak 5. yılın sonunda bir helikopterin uçması hayal değil. Türkiye'deki 24 helikopter programı çalışmalarında yer alıyorum. 'Satabilir bir helikopter' diyorsak bunun birim maliyetini düşünerek çalışma yürütmemiz gerekir. Maliyet açısından çok ciddi pazar analizlerimiz var. Hedef kitle, ürettiğimiz helikopterin dünyada kaç tane satacağı ve ne kadara mal olacağı yönünde çalışmalarımız var. Uluslararası noktada rekabet edebilir bir ürün ortaya koymak için fiyatları da göz önüne alarak üretim gerçekleştirmeliyiz.''