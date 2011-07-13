-"YENİDEN BİR ARAYA GELMEYİ ARZU EDİYORUZ" TBMM (A.A) - 13.07.2011 - BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP'li milletvekillerinin andiçmemesi konusunda AK Parti heyetiyle yapılan görüşmedeki önerilerin karşılıklı olarak değerlendirileceğini belirterek, bugün ya da yarın yeniden bir araya gelmeyi arzu ettiklerini söyledi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in çağrısı üzerine, AK Parti heyetiyle bir araya geldiklerini söyledi. Demirtaş, niyetlerin ve çözüm önerilerinin anlaşılması için sorunları yüz yüze konuşmanın önemli olduğunu vurguladı. AK Parti heyetiyle görüşlerini paylaştıklarını, onların bu görüşleri değerlendireceklerini anlatan Demirtaş, bugün ya da yarın yeniden bir araya gelmeyi arzu ettiklerini söyledi. AK Parti heyetinin de önerileri olduğunu, kendilerinin de bu önerileri değerlendireceklerini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi: ''Bir dahaki bir araya gelişimizde belki bu konuyla ilgili AK Parti Grubu ile birlikte ne yapabiliriz, bu ortaya çıkacak. Eğer bu gerçekleşmez ise birlikte bir sonuç elde edemezsek bile sonuçta BDP Grubu, bu konudaki kendi tartışmasını sürdürecek, karar neyse onu değerlendirip verecek. Türkiye'nin en büyük sorunları bile diyalogla, konuşarak, birbirini anlamaya çalışarak çözülebilir. Bu krizler de umut ediyorum ki; birbirini daha iyi anlayarak çözüm aşamasına gelir. Biz sorunu hiçbir zaman yemin krizi olarak tanımlamadık. Türkiye'de demokratik siyasetin önünde engeller var. Bu engellerle ilgili birlikte ne yapabiliriz, bunun tartışması içindeydik. Sonuç elde edersek, demokratik siyasete hep birlikte güç vermiş oluruz.'' Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Demirtaş, ''Bu akşam veya yarın detaylı açıklama yapılır'' dedi.