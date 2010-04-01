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Kültür-Sanat

"Yeni Sinema Hareketi"

Yeni Sinema Hareketi, sinemada alanında üreten, düşünen yönetmen ve yapımcıları bir araya getirmek ve Türkiye'nin ödüllü sinemacılarının sorunlarını ç&oum

01 Nisan 2010 03:00

T24- Evrensel değerlerle uyumlu bir sinema kültürünün Türkiye'de yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için bir grup yapımcı ve yönetmen tarafından ''Yeni Sinema Hareketi'' oluşturuldu.


''Yeni Sinema Hareketi''nin tanıtımı amacıyla Ortaköy Feriye Sineması'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan yönetmen ve yapımcı Hüseyin Karabey, bu oluşumla sinema alanında üretim yapan kişiler arasındaki dayanışma, işbirliği ve iletişimi arttırmak istediklerini söyledi. 
Karabey, evrensel değerlerle uyumlu bir sinema kültürünün Türkiye'de yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için bir araya geldiklerini anlattı.


Hareketin şu an için uzun metraj sinema filmi üreten yönetmen ve yapımcılardan oluştuğunu ifade eden Karabey, bir yılı aşkın süredir toplantılar yaparak fikir alışverişlerinde bulunduklarını, sinemada yaşanan gelişmeleri, sorunları ve olası çözümleri tartıştıklarını belirtti.


Yamaç Okur da Türkiye'de sinemanın giderek daha da üretkenleştiğini vurgulayarak, ''İlk filmlerini üreten sinemacıların yanı sıra bizi cesaretlendiren, önümüzde yeni bir yol açan usta yönetmenlerimiz de dünya çapında her geçen gün daha da büyük başarılara imza atıyor. Filmlerimiz giderek daha fazla seyirciyle buluşuyor'' dedi.

İnan Temelkuran ise Türkiye'de sinema alanında yaşanan temel sorunların üzerine kafa yormak ve bazı öneriler getirmek istediklerini, bunu yaparken de gerektiğinde ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi.


Amaçlarının tek bir şeye hizmet ettiğine dikkati çeken Temelkuran, ''Sinemanın daha düzeyli, daha eşitlikçi, daha şeffaf ve demokratik bir ortamda yapılması için, her türlü baskıcı ve sansürcü güce karşı, farklı seslerin kendini özgürce ifade edebileceği bir üretim ortamı yaratmak için mücadele edeceğiz'' diye konuştu.

Özcan Alper önlerinde uzun bir yapılacaklar listesi bulunduğunu dile getirerek, ''Üretmek temel sorunlarımızdan biri ama onun kadar yakıcı olan bir sorun da filmlerimizin seyirci ile hak ettikleri şekilde buluşamaması... Bu anlamda, filmlerimizin daha çok izlenmesi için çalışacağız'' şeklinde konuştu.


Haşmet Topaloğlu da Türkiye'de sinema reformunun gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu amaçla Türkiye Sinema Merkezi'nin kurulması için yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

''Yeni Sinema Hareketi''nin ilk etkinliğinin ''Yeni Sinema Günleri'' adı altında bir sinema şenliği olduğunu belirten Topaloğlu, 23 Nisan-9 Mayıs arasında son dönem vizyona girmiş ancak dağıtım sorunları nedeniyle seyircisine arzulandığı ölçüde ulaşamamış 17 filmin Feriye Sineması'nda gösterileceğini açıkladı.


Topaloğlu, sinema günlerinde, yönetmen, yapımcı ve oyuncuların seyircilerle sohbet edeceği ortamların da oluşturulacağını anlattı.


Yeni Sinema Hareketi'nin diğer katılımcıları ise şöyle:

 ''Serkan Acar, Özcan Alper, Belma Baş, Mahmut Fazıl Coşkun, Serkan Çakarer, Sevilay Demirci, Murat Düzgünoğlu, Özgür Doğan, Mehmet Eryılmaz, Orhan Eskiköy, Reha Erdem, Pelin Esmer, Tolga Esmer, Selim Evci, Aslı Filiz, Nida Karabol, Seyhan Kaya, Sırrı Süreyya Önder, Nadir Öperli, Belmin Söylemez, Seyfi Teoman, Tarık Tufan, Yeşim Ustaoğlu, Emre Yeksan ve Derviş Zaim"

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