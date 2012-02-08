-"Yeni nesil gazetecileri Anadolu Ajansı yetiştirecek" ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, AA Haber Akademisi'nde hazırlanan eğitim programında, Ajans Haberciliği, Genel Medya, Savaş Muhabirliği, Sürekli Eğitim konularında eğitim verileceğini belirterek, ''Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın, Balkanların 'yeni nesil gazetecilerini' Anadolu Ajansı yetiştirecek'' dedi. AA Haber Akademisi'nin açılışı, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, iletişim fakülteleri dekanları, haber ajansları, gazete ve televizyonların temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Haber Akademisi öğrencilerini temsilen İnci Gündağ ve Hüseyin Burak Demirer, Haber Akademisi'nde eğitim görecek olmaktan duydukları memnudiyeti dile getiren konuşma yaptı. AA Genel Müdürü ve Haber Akademisi Başkanı Kemal Öztürk, yaptığı konuşmasına AA'nın tarihinde önemli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, bu heyecanı kendileriyle paylaşan davetlilere teşekkür ederek başladı. AA'nın 2020 yılında 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını ve bu süreçte ''Güçlü Türkiye'nin güçlü haber ajansı'' hedefine doğru koştuğunu ifade eden Öztürk, yeni bir vizyonla dünyaya bakmanın zorunluluk olduğuna işaret etti. Öztürk, ''Onun için 100. Yıl Projesi kapsamında Anadolu Ajansı, Haber Akademisi'ni kurmaya karar verdi'' diye konuştu. Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde ''yeni nesil gazeteci'' yetiştirileceğini dile getiren Öztürk, ''yeni nesil gazeteci''nin yalnızca iyi haber yazabilen bir muhabir değil, aynı zamanda zamanı ölümsüzleştiren bir foto muhabiri, anı ıskalamayan bir kameraman olacağını kaydetti. Hazırlanan eğitim programında katılımcılara Ajans Haberciliği, Genel Medya, Savaş Muhabirliği ve Sürekli Eğitim konularında eğitim verileceğini anlatan AA Genel Müdürü Öztürk, ayrıca Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın, Balkanların ''yeni nesil gazeteciler''ini Anadolu Ajansı'nın yetiştireceğini bildirdi. Öztürk, özellikle ''Arap Baharı''ndan sonra gelen talepler doğrultusunda Haber Akademisi'nin eğitim programları düzenleyeceğini söyledi. AA Haber Akademisi'ne hem yurt dışından hem de yurt içinden beklentilerin üzerine bir talep olduğuna dikkati çeken Öztürk, 825 başvuru yapıldığını, mülakatlara 186 kişinin davet edildiğini bildirdi. Öztürk, mülakatlar sonucu 38 öğrencinin Haber Akademisi'ne kabul edildiğini kaydetti. Haber Akademisi'nde eğitim gören 38 öğrenciden 19'unun İletişim Fakültesi mezunu olduğu bilgisini veren Öztürk, öğrencilerden 11'inin yüksek lisans yaptığını, 21'inin yabancı dilinin ileri düzeyde olduğunu, 4'ünün aynı zamanda ikinci bir yabancı dili de ileri düzeyde konuşup, yazabildiğini vurguladı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Haber Akademisi'ndeki eğitimlerin, akademisyenler, usta gazeteci ve eğitimcilerle Anadolu Ajansı'nın yetişmiş kadrolarıyla verileceğini kaydetti. Öztürk, ''İngiltere'den, Almanya'dan, Malezya'dan, evlerinden, yurtlarından gelen öğrencilerimiz var. Çalıştığı işten ayrılıp Akademi'ye 'yeni nesil gazeteci' olmak için gelen öğrencilerimiz var. Ben huzurlarınızda hepsini tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum'' dedi. Akademide 4 ay boyunca devlet adamları, bakanlar, usta gazeteciler ve akademisyenlerin ''Sosyal Etkinlikler'' kapsamında öğrencilerle buluşacak isimler açıklandı. Sinevizyona yansıtılan isimler şöyle: ''TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir, Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi Yazarı/Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu, Gazeteci-Yazar Öğretim Üyesi Emre Aygen, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Foto Muhabiri Coşkun Aral, 32. Gün Yayın Yönetmeni Rıdvan Akar, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gazeteci/Yazar Hakan Albayrak, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer.''