-"YENİ GÖREVLER BAŞBAKANIN TASARRUFU" OVACIK (A.A) - 14.06.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''TBMM Başkanı sıfatım devam ediyor, ama yeniden seçim yapılacak. Daha sonra ne gibi yeni görevler düşer üzerime bilmiyorum. Bu Sayın Başbakanın tasarrufudur'' dedi. Teşekkür gezileri kapsamında Karabük'ün Ovacık ilçesine gelen Şahin'i, burada Kaymakam Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı Hüseyin Denli, babası Abdullah Şahin ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şahin, kendisini karşılayanlara hitaben konuşmasında, vatandaşların destekleri, duaları ile tek başına iktidara geldiklerini ve bunu da oylarını artırarak yaptıklarını söyledi. Dünya siyasetinde bir ilke imza attıklarını, bu başarıyı kendilerinde değil halkta, millette gördüklerini bildiren Şahin, şöyle dedi: ''İstanbul ve Antalya'dan sonra Karabük milletvekili oldum. Karabüklüler gerçekten büyük destek verdi. Yüzde 58 gibi bir oranla iki milletvekilinin ikisini de partimiz çıkartmış oldu. Benim teşekkür ziyaretlerine Ovacık ilçesinden başlamamın bir anlamı var. Bu, bu ilçeli olduğumdan değil, seçimlerde en büyük desteği aldığım için. Seçim kampanyası sırasında gençlerimiz 'yüzde 78' diye, yani Karabük'ün plaka numarası 78 rakamını tutturmak için slogan atıyorlardı. Bu rakamı tutturan tek ilçemiz Ovacık oldu. Biz siyaseti, makam mevki için değil hizmet adına yapıyoruz. Halkımız da bunu gördü, AK Parti'ye üçüncü iktidar döneminde yüzde 50 civarında destek vermek suretiyle hizmetlerin devamını istedi. Bizim aldığımız mesaj budur. İnşallah sizden aldığımız güç ve iradeyle eksiklerimiz nedir, bunları tamamlayacak, bu dönemde daha fazla hizmet üreteceğiz. Seçim geride kalmış, millet söyleyeceğini söylemiş, yolunuza, hizmetlerinize devam edin demiştir. Şu anda TBMM Başkanı sıfatım devam ediyor, ama yeniden seçim yapılacak. Daha sonra ne gibi yeni görevler düşer üzerime bilmiyorum. Bu sayın başbakanın tasarrufudur. Biz bundan sonra 74 milyona hizmet etmenin, hiç ayrım yapmadan herkesin hükümeti olmanın gayreti çabası içinde olacağız.'' Mehmet Ali Şahin, daha sonra kendisini karşılayan gruba çiğ köfte ikramında bulundu. Bu arada, Şahin, konuşma yaptığı kahvehanenin sahibine, yıllar önce Ovacık'ın ilçe olmasından dolayı Çankırı'ya mazbatasını almaya giden heyetin yer aldığı fotoğrafı hediye etti.