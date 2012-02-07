-"Yeni binadaki odalarda özel banyo gibi üniteler yok" TBMM (A.A) - 07.02.2012 - TBMM Başkanlığı, yeni hizmet binasındaki milletvekili odalarında özel banyo, çek-yat gibi ünitelerin yer almadığını bildirdi. TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan haberde, TBMM Yeni Hizmet Binasında yer alacak milletvekili odalarında ''özel banyo, çek-yat bulunacağı, oda kapılarının dokunmatik yapılacağı'' belirtilerek, asılsız ifadeler kullanıldığı kaydedildi. TBMM Kampüsü içerisinde yer alan A-B Blok Halkla İlişkiler Binasının, 1985 yılından bu yana milletvekillerinin çalışma ofisi olarak hizmet verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar ifade edildi: ''Milletvekillerimiz ortalama 9 metrekare büyüklükteki odaları danışmanları ile paylaşmaktadırlar. TBMM ziyaretçilerinin yoğunluğu ile birlikte mevcut binanın koridorlarında sirkülasyonda yaşanılan sorunlar, ısı, ses yalıtımı ve havalandırmada karşılaşılan problemler, vekil odalarındaki fiziksel yetersizlikler ve anılan tarihten sonra vekil sayısındaki artış sebebiyle, milletvekillerimize daha iyi çalışma koşullarının sağlanacağı yeni bir milletvekili hizmet binası yapılması ihtiyacı doğmuştur. Milletvekili oda tefrişine yönelik yapılan alternatif çalışmalar daha önce TBMM 'intranet' sayfasında anket düzenlenmek suretiyle yayınlanmıştır. Bugün itibarı ile alternatif oda gündemden düşmüş olup, orijinal mimari projeye uygun olarak sürece devam edilmektedir. Her bir milletvekili biriminde, milletvekilinin kullanacağı çalışma odası, tuvalet, lavabo, iki adet danışman, sekreter ve misafirlerin bekleme alanının tamamı 40 metrekarelik mekan içinde çözülmüştür. Konaklamaya yönelik çek-yat, özel banyo ve buna benzer bölümler bulunmamaktadır. Vekil odalarının giriş kapısı dokunmatik değil, kartlı sistemle çözülmüştür. Haberde iddia edildiği gibi, odalarda özel banyo, çek-yat gibi üniteler yer almamaktadır. Sadece, temel ve zaruri ihtiyaçları karşılayacak ünite ve tefriş malzemesi bulunmaktadır.''