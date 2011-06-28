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"YEMİN ETMEMEK MECLİS ÇALIŞMASIN DEMEK" ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 17:48

-"YEMİN ETMEMEK MECLİS ÇALIŞMASIN DEMEK" ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Yemin etmemek Meclis çalışmasın demektir. O zaman da bu sorunlar çözülmesin demektir. Buradaki mantığı ben anlamakta zorlanıyorum" dedi. Bağış, Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşu bünyesindeki Dinu Patriciu Avrasya Merkezi'nin Direktörü Ross Wilson'ı, ABGS'de kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış, CHP'li milletvekillerinin Mecliste yemin etmeme kararına ilişkin soru üzerine, Türkiye'de eğer sorun varsa bunların çözüleceği yerin TBMM Genel Kurulu olduğunu ifade etti. CHP'de pek çok hukukçu milletvekili olduğuna işaret eden Bağış, onların, aday listelerini yaparken bu tür sorunların çıkabileceğini öngörmüş olmaları gerektiğini belirtti. Alınan kararların, bağımsız yargı kararları olduğuna dikkati çeken Bağış, şunları kaydetti: "Yargı ile alakalı bir süreci çözmek için eğer hukuki değişiklik, Anayasa değişikliği gerekiyorsa, bunların konuşulacağı, tartışılacağı ve gerçekleşeceği yer de TBMM Genel Kuruludur. Ama Meclis'e katılıp yemin etmeden, Meclis'e ne önerge verebilirler, ne bir tasarıya oy verebilirler. Çözümü nasıl gerçekleştireceğiz? Hedeflenen amaç nedir, ben onu anlamakta zorlanıyorum. Vatandaşımızın da anlamakta zorlandığına inanıyorum. Eğer gerçekten bu ülkede çözüm isteniyorsa, o zaman bir an evvel milletvekillerinin yeminlerini edip, komisyonların kurulması, gerekli değişikliklerin yapılacağı önergelerin verilmesi gerekir. Ama yemin etmemek, Meclis çalışmasın demektir. O zaman da bu sorunlar çözülmesin demektir. Buradaki mantığı ben anlamakta zorlanıyorum. Halkımızın da anlamadığını... Aslında çok iyi anladığını... Amacın burada üzüm yemek olmadığının herkes farkındadır. Ümit ederim ki kararlarını gözden geçirirler"

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