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"Yedi şehirden yedi tepeli şehre"

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) "Yedi şehirden Yedi Tepeli şehre" isimli proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güneydoğu bölgesindeki yedi şehirdeki TEOG birincisi ve dereceye giren öğrenciler İstanbul'a getirildi

16 Eylül 2017 18:15

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) \"Yedi şehirden Yedi Tepeli şehre\" isimli proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güneydoğu bölgesindeki yedi şehirdeki TEOG birincisi ve dereceye giren öğrenciler İstanbul\'a getirildi. 

Öğrenciler, İstanbul gezisi öncesi İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ı ziyaret etti. Makamında öğrencileri ağırlayan Çalışkan, \"İleride o kadar güzel yerlerde olacaksınız ki ideal sahibi olmanızı çok istiyorum. Büyük idealleriniz olsun. Ne kadar büyük idealiniz olursa başarı şansınız o kadar yüksek. Çok ihtiyacımız var. Türkiye\'nin bunlara çok ihtiyacı var. Kökü çok kuvvetli bir milletiz. Çok onurlu ve şerefli milletiz. Bizim bulunmamız gereken yerler üst basamaktır. Biz her zaman ilk 3\'e girmemiz lazım. 4 demiyorum. 10\'larda dolaşmamız lazım. Bizim yerimiz hep ilk 3 olması lazım. Bu da çalışmaktan geçiyor. Sizlerin başırısından emeğinden geçiyor. Ben o ışıltıyı gözlerinizde görüyorum. Her biriniz Türkiye\'ye katkınız olacak\" diye konuştu. 

Çalışkan öğrencilerin isteği üzerine, 20 okula kitap yardımı yapılacağını söyledi. Ziyaretin ardından çocuklara tablet bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. 

(FOTOĞRAF)

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