-"YAYLALARDA RASTGELE BİNALAR YAPILAMAYACAK" TRABZON (A.A) - 03.08.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, artık yaylalarda rastgele binalar yapılamayacağını belirtti. Bakan Demir, dün gece geç saatlerde, Trabzon-Gümüşhane sınırında bulunan Kadırga Yaylası yakınındaki Aktaş Yaylası'na geldi. Düzköy Muhtarı Şaban Yılmaz, Turalıuşağı Muhtarı Hasan Kandil, Çamkiriş Muhtarı Yakup Özer, Kabasakal Muhtarı Mustafa Kayar ve obadaki vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Demir, hemşehrileriyle sohbet ederek, hasret giderdi. Geceyi yaylada geçiren bakan Demir, bugün de çocukluğunun geçtiği alanları gezdi. Bakan Demir, burada yaptığı açıklamada, Kadırga Yaylası'nda 15 yıl esnaflık yaptığını ifade ederek, ''Burada o zamandan beri altyapı sorunu var. İnşallah su sorununu İller Bankası kanalıyla hallediyoruz. Yaylaların kıymetini bilmek lazım, buralar çok güzel yerler. Beton binalar hoş olmuyor. Artık rastgele bina yapılamayacak. Bakanlık olarak yapı denetimi uygulaması başlattık. Projesiz bina yapılmayacak, isteyene proje vereceğiz.'' Demir, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'e kadar iç yolların standardının yükseltilerek birbirine bağlanacağını, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.