"Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektriği kesildi" iddiası

Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul (DHA) - FATİH\'te bulunan Yavuz Sultan Selim Camii\'nin elektriğinin kesildiği yönündeki iddialar üzerine elektrik dağıtım şirketinden açıklama yapıldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik\'ten yapılan açıklamada, \"Yavuz Sultan Camii\'nde ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmamıştır. Camide aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunmaktadır\" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018\'den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 adet ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 TL\'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım 2018\'de borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir\"