"Yattara konusu kapanmıştır"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, İbrahim Yattara konusunu artık kapattıklarını belirterek, oyuncuların takımın sadece bir futbolcuya bağlı olmadığını defalarca gösterdiğini söyledi. Şener, hedeflerin büyük olduğu ve bu hedeflere adım adım giderken, daha dikkatli bir şekilde hareket edeceklerini belirtti.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor Dergisi'nin Ekim sayısında yer alan yazısında, geride kalan Eylül ayının takım açısından son derece başarılı geçtiğini belirterek, "Elde ettiğimiz sonuçlarla yıllar sonra yeniden liderlik koltuğuna oturduk. Amacımız elbette bu başarıları sezon sonuna kadar taşımak ve takımımızı hep zirvede görmektir. Bunu başaracak bir kadroya ve teknik heyete sahibiz. Bundan sonra yolumuza dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Hedeflerimiz büyük ve o hedeflere adım adım gideceğiz" dedi.



"Geride bıraktığımız ayda takımımızın başarısı kadar gündemimizi meşgul eden bir diğer konu da Yatara meselesiydi" diyen Şener, şunları söyledi: "Bu konuyu artık kapatmak istiyoruz. Oyuncularımız takımın sadece bir futbolcuya bağlı olmadığını defalarca gösterdiler, bundan sonra da göstereceklerine hiç birimizin şüphesi yok. Bizler kulübümüzün menfaatlerini düşünmek zorunda olan kişileriz, yaptığımız her hamlenin, attığımız her adımın altında bu anlayış yatıyor. Şu ana kadar geçen süreçte takım adına kullandığımız tercihlerin isabeti elde ettiğimiz sonuçlarla kendisini açıkça gösterdi."



Yeni bir ekip olduklarını ve zaman içinde iniş ve çıkışlar yaşabileceklerini belirten, Şener, "Adaptasyon sürecini çabuk geçtiğimiz düşünülse de dengeli hareket etmekte fayda görüyoruz. Camiamızın bizlere vereceği desteği de fazlasıyla önemsiyoruz. Taraftarlarımız gerek iç sahada gerek dış sahada yağmur güneş demeden sürekli yanımızdalar. Her fırsatta bize olan güvenlerini açıkça gösteriyorlar. Trabzon'un ve Trabzonspor'un karakterini yansıtan bu ruha erişip süreklilik sağladığımız taktirde engelleri aşarken fazla zorluk çekmeyiz" dedi.



Türkiye'de artık takımlar arasında büyük denge farklılıkları kalmadığını belirten Şener, "Herkes birbirini yenebilecek seviyeye geldi. İlk haftalarda rakiplerimizin kaybettikleri puanlar bunun en önemli ispatı. Aynı durumlarla karşılaşmamak için çok dikkatli davranmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.