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Dünya

"YASİ" AVUSTRALYA'YI VURDU  TULLY (A.A)

03 Şubat 2011 14:05

-"YASİ" AVUSTRALYA'YI VURDU  TULLY (A.A) - 03.02.2011 - Avustralya'nın kuzeydoğusunda Queensland eyaletini vuran kasırgada birçok ev yıkılır veya büyük hasar görürken, elektrik direkleri yerlerinden söküldü. Meteoroloji dairesi ve diğer devlet kurumlarının açıklamasına göre kasırgada ölen ya da yaralanan olmadı. Meteoroloji kurumunun günlerdir yaptığı sürekli uyarılara uyan yurttaşların, fırtına ve selden korunmak için evlerini terk ederek özel sığınaklara gitmesi, can kaybını engelledi. "Yasi" kasırgasının hızının, merkezinde saatte 280 kilometreyi bulduğu belirtildi. Yılda 6 kasırga meydana geldiği Avustralya'da, geçen ay 35 kişinin öldüğü sel afeti üzerine, hükümet sel ve fırtına mağdurlarına yardım için ek vergi koymuştu.

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