-"YAŞAMIN KIYISINDA" 75 GÜN İZMİR (A.A) - 25.10.2010 - İzmir'in Aliağa ilçesinde, trafik kazasında yaralandıktan sonra, 75 gün yoğun bakımda tutulan kadın, sağlığına kavuştu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliağa'daki bir trafik kazası sonrası ağır yaralanan Güler Yılmaz (28), hastanenin Acil Servisine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ciddi komplikasyonlar tespit edilen Yılmaz, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine çıkarıldı. Yoğun bakımda 75 gün tedavisi devam eden Yılmaz, görevli doktorların ifadesiyle ''hayata tutundu''. Hastane personeli tarafından bahçeye çıkarılmaya başlanan Yılmaz, kazayı hatırlamadığını söyledi ve ''Burada 75 gündür yattığımı söylediklerinde çok şaşırdım. Tekrar gökyüzünü, insanları gördüğüm için çok mutluyum. Bunu, bana hep destek olan doktor ve hemşirelere borçluyum. Taburcu olduktan sonra ilk olarak 1.5 yaşındaki oğlum Berkay'a sarılıp, onu doya doya öpeceğim'' dedi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi doktorlarından Işıl Köse de yoğun bakım ünitesi hastalarının ''Yaşamın kıyısındaki kişiler'' olduğunu belirterek şunları ifade etti: ''Güler Hanım, 75 gün önce Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne geldiğinde, trajik öyküsü, 1.5 yaşındaki oğlu ve her şeye rağmen gülümseyen yüzüyle yüreğimizi burkmuştu. Burada kaldığı sürenin çoğunu solunum cihazına bağlı olarak geçirdi. Umutlarımızın giderek kırılmaya başladığı bir anda hastamızda düzelmeler başladı. Bu iyileşme sürecinde bizim çabalarımızın yanı sıra, en çok da kendi gayreti etkili oldu. Umarım en kısa zamanda kendisini taburcu edip, oğluna kavuştururuz.'' Opr. Dr. Semra Salimoğlu da hastanın iyileşmesine çok sevindiklerini, Yılmaz'ın 1 ay içinde taburcu edilebileceğini kaydetti.